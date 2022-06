Sla je slag met de goedkoopste Yaris GR van Marktplaats

Bij ons scoor je de koopjes, want wij presenteren u de goedkoopste Toyota Yaris van Marktplaats…

Sommige auto’s zijn al legendes voordat ze überhaupt zijn uitgebracht. Neem bijvoorbeeld de Audi A1 Quattro, waar we laatst over schreven. Klein, licht, een vracht aan vermogen en gelimiteerd. Daarvan wist je direct, dit wordt een duur geintje om er ooit een te bemachtigen.

Datzelfde geldt ook voor de Toyota Yaris GR. Ook klein, ook een karrenvracht aan vermogen en ook gelimiteerd. Bovendien zijn de rijeigenschappen dik voor elkaar, dus weet je dat je niet voor een dubbeltje op de eerste rang zal zitten.

Maar we kunnen je wel een klein beetje tegemoetkomen, want wij hebben de goedkoopste Yaris GR van Marktplaats voor je gevonden.

Goedkoopste Yaris GR van Marktplaats

Maar laten we eerst met het slechte nieuws beginnen. Dat dit de goedkoopste van Marktplaats is, wil niet zeggen dat het ook echt een koopje is. Want daar kunnen we kort over zijn, dat is het niet. Je betaalt er namelijk alsnog € 44.900 voor. En inderdaad, dat kunnen we met de beste wil van de wereld geen goedkope auto noemen.

Maar aan de andere kant, je krijgt er wel wat voor terug. Allereerst een driedeurs Yaris. Alle anderen zijn namelijk vijfdeurs, maar deze niet. Dan krijg je ook nog eens vierwielaandrijving en een 1.6 liter 3-cilinder met 261 pk. En dat allemaal met een handbak.

De auto komt uit 2021 en heeft nog geen 25.000 op de teller staan. Voor een Toyota betekent dat dus in andere bewoordingen ‘gloednieuw’. Bovendien is de auto voor al zijn (het zijn er slechts 2) onderhoudsbeurten naar de officiële dealer geweest.

Kortom, deze wil je hebben. Dus wil je nu alleen weten waar je de goedkoopste Toyota Yaris van Marktplaats kunt oppikken hè? Dat zullen we je vertellen. Hij staat op je te wachten in het altijd pittoreske Aalsmeer. En voor de precieze adresgegevens en de rest van de advertentie kun je ook gewoon even hier klikken. Net zo makkelijk.

Als je hem hebt gekocht, vergeet je je dan niet op te geven voor een ritje in ‘Mijn Auto’?

Wouter, Martijn of Bart zijn je nu al dankbaar!

Met dank aan Rachid voor de tip!