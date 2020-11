Machiel: deze liefhebbersauto's schrijven niet meer af! - Autoblog.nl

Liefhebbersauto’s zijn niet rationeel, maar waardevaste liefhebbersauto’s zijn toch een stukje rationeler. In dit artikel wederom enkele suggesties!

Een aanzienlijk deel van je geld uitgeven aan een liefhebbersauto: veel mensen willen het stiekem wel, maar het daadwerkelijk doen is een tweede. Misschien heb je bijvoorbeeld een partner die je moet overtuigen. Of je hebt zelf nog je bedenkingen. Dan scheelt het natuurlijk een hoop als je erop kunt vertrouwen dat een auto niet of nauwelijks meer afschrijft. Of zelfs meer waard wordt.

Mijn collega-redacteuren hebben jullie al de nodige interessante waardevaste liefhebbersauto’s voorgeschoteld, grotendeels gebaseerd op hun eigen voorkeuren. Bij dit lijstje ben ik eveneens niet puur afgegaan op kille ratio, maar ook op mijn gevoel. Daarom een kleine disclaimer vooraf: beschouw dit artikel niet al te zeer als een serieus investeringsadvies. Ik ben wel een autoliefhebber, maar geen afschrijvingsexpert.

Opel Speedster

Waarde: > €17.000

Ik zal bescheiden beginnen, met een betaalbare lichtgewicht sportwagen. In die categorie is Lotus natuurlijk de maatstaf. Collega @rubenpriest had al een Exige opgenomen in zijn lijstje. Er zijn echter alternatieven. De Opel Speedster bijvoorbeeld.

Opel klinkt een stuk minder spannend dan Lotus, maar de Speedster is wel degelijk een leuk alternatief. De auto is in samenwerking met Lotus ontwikkeld, maar de Speedster een Opel Elise noemen is te kort door de bocht. De Speedster had bijvoorbeeld andere motoren: een 2.2 met 147 pk en een 2.0 Turbo met 200 pk, die beide ook in de Astra te vinden zijn. Dat klinkt misschien niet direct opwindend, maar in een auto die 870 kg weegt zijn deze motoren wel degelijk opwindend.

De prijzen van de Opel Speedster zitten momenteel tussen de €17.000 en de €30.000. Het model heeft geen iconische status, zoals de Lotus Elise dat bijvoorbeeld heeft, maar hij is wél een stuk zeldzamer. In totaal zijn er zo’n 7.000 stuks geproduceerd, minder dan Opel van plan was. Daarvan zijn er rond de 187 in Nederland verkocht.

Daarmee is de Speedster bijzonder genoeg om dit een waardevaste liefhebbersauto te maken. De Opel heeft het dieptepunt al achter zich liggen en is zelfs voorzichtig aan het stijgen. Gelukkig is de auto nog steeds betaalbaar. Het aanbod qua Turbo’s is wat beperkter en die zijn vanzelfsprekende ook wat duurder. Naast zilver is ook Europablauw een kleur die relatief vaak voorbijkomt. Ik zou het wel weten. Er kan trouwens ook af en toe een Vauxhall VX220 tussen zitten. Ideaal voor degenen die een Opel niet exotisch genoeg vinden.

Jaguar XKR-S (2008)

Waarde: > €35.000

De tweede generatie Jaguar XK is een van de fraaiste coupés van dit millennium. Punt. Een standaard XK is wel een beetje een oude lullenbak auto voor de gentleman op leeftijd, maar er zijn ook versies die ietsje spannender zijn: de XKR en XKR-S. De XKR is nog behoorlijk ingetogen qua uiterlijk, de XKR-S is ongegeneerd dik met een knalblauwe kleur en heftige aerodynamica.

Er is echter nog een middenweg en die is vooral interessant voor dit lijstje. De smurfblauwe XKR-S uit 2011 (zie rijtest hieronder) was namelijk niet de eerste XKR-S van de tweede generatie. In 2008 presenteerde Jaguar ook al een XKR-S, een versie die vaak over het hoofd gezien wordt. Deze variant ziet er bruter uit dan de XKR, maar het stijlvolle karakter is niet volledig overboord gegooid. Het vermogen van 416 pk is gelijk aan dat van de XKR, maar dat betekent niet dat er geen technische upgrades zijn. Onder meer de remmen en het onderstel zijn aangepakt. Dit is dus niet een versie die het alleen van zijn uiterlijk moet hebben: de XKR-S is daadwerkelijk sportiever dan de XKR.

Wat de XKR-S uit 2008 vooral een interessante kandidaat maakt voor dit lijstje met waardevaste liefhebbersauto’s: er zijn er maar 200 van gemaakt. Daarmee is deze Jag een serieus zeldzame verschijning. Desondanks is er sinds 2008 flink op afgeschreven, maar dat houdt natuurlijk een keer op. Het lijkt erop dat het laagste punt nu wel gepasseerd is. Gezien de zeldzaamheid van de auto kun je er vanuit gaan dat de prijzen niet meer gaan zakken. Daarnaast is de XK voorbestemd om een klassieker te worden. Dat maakt de vooruitzichten van de XKR-S alleen maar beter.

De kunst is wel om er een te vinden. Momenteel staat er één exemplaar te koop in Nederland. Deze XKR-S met 136.000 km op de klok heeft een vraagprijs van een kleine €38.000. Voor andere opties zul je toch echt over de grens moeten kijken.

Dodge Viper SRT-10 (ZB I)

Waarde: > €50.000

De Jag was nog redelijk ingetogen, ook al is het een van de bruutste versies. Dat geldt niet voor de Viper. Die is onbehouwen op een manier zoals alleen Amerikanen dat kunnen zijn. Dat is precies de aantrekkingskracht van deze auto.

Als we het over de Dodge Viper en afschrijving hebben zijn de eerste twee generaties momenteel de veiligste keuzes. Dat zijn alleen niet de auto’s die ik in mijn persoonlijke lijstje met waardevaste liefhebbersauto’s ga zetten. Ik ben namelijk geen fan van het design.

De derde generatie is mijn ogen dé Viper, hoewel ik de laatste generatie ook geweldig vindt. De derde generatie heeft echter al wat tijd gehad om uit te groeien tot een icoon. Het is echt een van de posterauto’s van de jaren ’00. Met zijn machtige 8,3 liter V10 is het een auto van een soort dat we nooit meer terug gaan zien. Als het een beetje meezit zijn deze ingrediënten genoeg om ervoor te zorgen dat de prijzen op het niveau blijven waarop ze nu zitten.

De derde generatie is de enige Dodge Viper die in Europa is geleverd. Oké, de vorige generatie Viper was ook op ons continent geleverd, maar die gingen als Chrysler door het leven. Prijzen van de SRT-10 Roadster zitten in Nederland momenteel rond de €60.000. Goedkopere exemplaren zijn er ook, maar daarvoor moet je bij onze oosterburen zijn. De Coupés, die later kwamen dan de Roadsters, zijn een stuk zeldzamer en dat zie je ook terug in de prijs. Die zul je op de Nederlandse occassionmarkt alleen niet zo snel tegenkomen.

Hummer H1

Waarde: > €57.000

Ik sluit af met een persoonlijke guilty pleasure: de Hummer H1. Als kind sprak het merk enorm tot mijn verbeelding en vandaag de dag heb ik nog steeds een zwak voor Hummer. Er is natuurlijk maar één echte Hummer en dat is de H1. Lomper en bruter dan dit wordt het niet. Daarmee is de H1 alles wat de Opel Speedster niet is, maar ook dat kan zijn charme hebben.

Een verstandige aankoop is de Hummer H1 nog nooit geweest in Nederland. Je kocht de auto niet vanwege zijn terreincapaciteiten, ook niet omdat je er zo goed Irakezen mee kunt verdrijven en evenmin omdat ze nou zo mooi zijn. Daarom valt deze auto in de categorie irrationele auto, oftewel liefhebbersauto. Laat dat nou net de auto’s zijn die we in deze serie behandelen. Tot nu toe waren het vooral sportwagens die de revue passeerden, maar ook een terreinwagen kan gewoon een liefhebbersauto zijn.

Mocht de aankoop van een H1 leiden tot ruzie met je wederhelft, dan heeft de Hummer in ieder geval een belangrijk USP: je zit buiten handbereik van je bijrijder. Sterker nog: je zit nog maar nauwelijks binnen gehoorafstand. Zuinigheid is dan weer geen USP van de H1, maar toch is deze zuipschuit vanuit financieel oogpunt niet helemaal een idiote keuze. De prijzen lijken namelijk aardig stabiel te zijn. De auto heeft ten slotte toch een cultstatus verworven.

Prijzen beginnen momenteel rond de €60.000. Er zijn goedkopere exemplaren, maar dat zijn geen echte Hummer H1’s. Dat zijn HMMWV’s, beter bekend als Humvee’s. Als je een meer waardevaste auto wilt moet je zorgen dat je geen omgebouwde Humvee te pakken hebt.

Hoewel het merk dood en begraven leek, is het merk dit jaar toch weer op wonderbaarlijke wijze herrezen onder de vlag van GMC. Een paar jaar geleden was dat nog ondenkbaar. Als het merk hierdoor weer meer gaat leven, kan dit de waarde van de oer-Hummers wellicht ook nog ten goede komen.

Ik ben dus niet voor de goedkoopste liefhebbersauto’s gegaan, maar daarvoor verwijs ik graag naar de lijstjes van Michael en Jaap. Vergeet ook niet de lijstjes van Wouter en Ruben te checken, mocht je die gemist hebben.