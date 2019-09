GP van Rusland 2019: tijden en wat je moet weten

Alle ins en outs over de Russische GP dit weekend. Je leest het hier, op Autoblog!

Het seizoen begint gestaag vorm te krijgen. Lewis Hamilton kan eenvoudig zijn zesde wereldtitel pakken. Daarmee komt de Brit op gelijke hoogte met Michael Schumacher. De manier waarop Hamilton de wereldtitel gaat pakken is wel anders. Aanvankelijk was de Mercedes verreweg de meest dominante auto.

De laatste paar races echter, is dat niet het geval. In Hongarije zat Verstappen dicht bij de winst (hij pakte sowieso zijn eerste pole aldaar) en de drie races na de zomerstop werden gewonnen door het team van Ferrari. Tevens zal de gehele Honda-brigade met een nieuwe Spec-4 motor aan de start verschijnen, dus het gaat een spannend weekend worden. Hier lees je alles wat je moet weten over de Grand Prix van Rusland

Hoe zit de agenda eruit voor de GP van Rusland 2019:

Vrijdag 27 september 2019:

10:00 – 11:30 | Eerste vrije training

14:00 – 15:30 | Tweede vrije training

Zaterdag 28 september 2019:

11:00 – 12:00 | Derde vrije training

14:00 – 15:00 | Kwalificatie

Zondag 29 september 2019:

14:10 – 16:10 | Race

GP Rusland

De Grand Prix van Rusland is een race die al meer dan eeuw oud is. Jazeker, de eerste keer werd deze verreden in 1913. Deze race werd gehouden in Sint Petersburg. Het was, net zoals wel meer banen in die tijd, niet echt een circuit maar meer een paar straten en wegen die men had afgezet, om zo een circuit te creëren. De eerste race werd in 1913 gehouden en een jaar later was direct de laatste GP van Rusland. Leuk weetje: beide keren won er een Benz.

Heel lang was er geen GP van Rusland. In de jaren ’90 wordt er gekeken om de GP van de Sovjet Unie te organiseren. Het zou uiteindelijk bij plannen blijven. Na de millenniumwisseling probeert nieuwbakken president Putin prestigieuze sportevenement naar Rusland te halen. Als één machtswellusteling tegen de andere begrijpen Ecclestone en Putin elkaar uitstekend.

Uiteindelijk zou het 2014 duren. Rusland heeft de Olympische winterspelen mogen organiseren in 2014. Sinds dat jaar strijkt het Formule 1 circus ook neer in Rusland. Om het Olympisch dorp in Sochi is er een originele Tilke baan geasfalteerd alwaar de Formule 1 auto’s nu al weer voor de zevende maal overheen zullen gaan.

Bijzonder feitje: alle races zijn gewonnen met een Mercedes. De eerste twee keer in 1913 en 1914, maar sinds 2014 is het enkel en alleen Mercedes wat de klok slaat. Op zich ook wel logisch, want 2014 was het ook het eerste jaar dat de auto’s gingen rijden met de verplichte turbo motoren. Sindsdien heeft Mercedes ook elk jaar de wereldkampioen mogen afleveren.

Voor Verstappen fans zal Sochi 2016 een bijzondere race zijn geweest. Het was de laatste race die Verstappen reed voor het team van Toro Rosso. Daniil ‘Torpedo’ Kvyat deed zijn bijnaam eer aan en reed Vettel (weer eens) van de baan. Voor Red Bull was het geduld op en werd de Rus, die aan zijn tweede Red Bull seizoen begon, teruggezet naar Toro Rosso.

Het is de favoriete baan van Valtteri Bottas. De Fin rijdt een soort van thuisrace en is op Sochi altijd goed in vorm. Dit is waarschijnlijk de laatste kans voor hem te genieten van de bijzondere baan, want het contract voor Sochi loopt af na deze race. De geruchten gaan dat de GP van Rusland gaat verhuizen naar Sint Petersburg, daar waar het allemaal begon.

Wie pakte in 2018 pole position bij de GP van Rusland?

Zoals gezegd, Bottas vind dit wel een lekker baantje. Hij pakte in 2018 dan ook overtuigend de pole met een tijd van 1:31.387. Zijn teamgenoot Lewis Hamilton reed de tweede tijd: 1:31.532. Sebastian werd na de kwalificatie ook geïnterviewd voor het grote publiek dankzij een tijd van 1:31.943.

<img src="https://static.autoblog.nl/images/wp2019/hoe-laat-begint-de-gp-van-rusland-2019-750-029.jpg" width="750" height="500" alt="<img src="https://static.autoblog.nl/images/wp2019/hoe-laat-begint-de-gp-van-rusland-2019-750-030.jpg" width="750" height="500" alt="Hoe laat begint d" title="

Wie reed er in 2018 de snelste ronde tijdens de GP van Rusland?

Wat dacht je van Valtteri Bottas? Natuurlijk, de koele Fin noteerde in ronde nummer 50 de snelste tijd: 1:35.861. Die tijd is tevens het ronderecord.

Hoe zag het podium van de GP van Rusland eruit in 2018?

Ondanks dat Bottas enorm lekker ging, werd hij toch verzocht om Lewis Hamilton er langs te laten. Ook toen had de Brit een behoorlijke voorsprong in het kampioenschap, maar was deze nog niet veilig gesteld.

1. Lewis Hamilton

2. Valtteri Bottas

3. Sebastian Vettel

Wat voor kansen heeft Max Verstappen tijden de GP van Rusland 2019?

Deze is lastig om te beantwoorden. In principe is hij vrij kansloos. Op deze baan zijn Ferrari en Mercedes traditioneel sterker. Dat zal nu ook het geval zijn, zeker nu Ferrari veel snelheid heeft weten te winnen. Mercedes zal nog wel een reserve hebben in hun motor die ze kunnen aanspreken en de motoren van Ferrari zijn dit seizoen uitzonderlijk. Ga er dus vanuit dat de top 4 bezet is en dat Red Bull voor Renault en Mclaren zal eindigen, maar geen aansluiting kan vinden naar voren.

Er zijn drie dingen waar men op kan hopen. Ten eerste het weer. Dat lijkt er redelijk goed uit te zien (daar komen we zo op terug). Ten tweede heeft Honda aangekondigd dat alle Honda-coureurs dit weekend een nieuwe motor krijgen. Voor Verstappen betekent dat vijf plaatsen gridstraf. Gelukkig is inhalen redelijk goed mogelijk op Sochi.

Uiteraard is er ook nog zoiets als een ‘Max-factor’. Als de omstandigheden optimaal zijn, is’ ie kansloos. Maar zoals we vaker hebben kunnen zien, is hij dan op zijn sterkst. Zeker na het prima resultaat van vorige race zal hij waarschijnlijk kunnen doorpakken. De vraag is alleen of er een kans voorbij komt die hij kan pakken.

Wat is de weersvoorspelling van de GP van Rusland 2019?

Hier begint een beetje het goede nieuws voor Max Verstappen, want het ziet er naar uit dat het een nat weekend gaat worden. Natuurlijk zijn er wel diverse voorbehouden en zoals wel vaker komen de buien net op het verkeerde moment. Op vrijdag tijdens de vrije training is het gewoon droog. Het is licht bewolkt, er staat nauwelijks wind en de maximum temperatuur zal zo’n 23 graden zijn.

Op zaterdag is het aanmerkelijk koeler, maximaal 19 graden. Dat komt doordat er de hele dag regen verwacht kan worden. Helaas wordt verreweg de meeste neerslag in de nacht van vrijdag op zaterdag verwacht en zal de kans op neerslag afnemen. Toch, de baan zal licht vochtig en koud zijn, terwijl er nog altij 50-50 kans is op regen.

Op zondag is er alsnog kans op neerslag, maar minder. De kans op wat regen is zo’n 30%. Nog altijd waait het niet erg hard en is de maximum temperatuur zo’n 21 graden. Klinkt als uitstekende omstandigheden voor de Mercedes.

Waar kan ik de GP van Rusland 2019 volgen?

Er zijn vier manieren om de race te kunnen, ervan uitgaande dat je nu niet in Rusland aanwezig bent. De makkelijkste manier is op de televisie. Ziggo zelf zendt de race in zijn geheel uit op het open kanaal. Dit is zonder reclame. Althans, tijdens de race zijn er geen onderbrekingen. Tussen de race en voor- en nabeschouwingen wel, uiteraard.

Mocht je geen Ziggo hebben, dan kun je een race kopen voor 3,99 euro. Daarmee kun je de race bekijken op je smartphone, tablet of laptop. Deze kun je vervolgens streamen naar je ChromeCast of AppleTV. Het beeld is dan redelijk OK, heel erg scherp is het niet. Voor een laptop prima, maar op een 65” televisie wordt het wat korrelig.

Een andere optie is om via RTL Duitsland te kijken. Die zenden de race ook live uit. Het commentaar is prima, alleen wordt de race hier wél onderbroken voor (met name bier-) reclames. Naast het feit dat je na de race erg veel zin hebt in een verse Krombacher, bestaat de kans dat je wat delen hebt gemist van de race. In sommige gevallen geen probleem, maar je zult net zien dat de enige leuke actie tijdens de reclame was.

Mocht je een goede internetverbinding hebben, kun je natuurlijk ook altijd via een illegale stream de race ‘oppikken’. Er is enorm veel keuze, maar stabiel zijn ze niet altijd. Ook is er geen garantie dat de taal de juiste is.

De laatste optie is voor de autosportliefhebber de beste: F1 TV. Deze wordt telkens beter. Zo heeft deze minder last van storingen de laatste tijd. Je kan de content helaas nog niet streamen naar je televisie. Het beeld is overigens beter dan van Ziggo, zeker als je met een HDMI-kabel je laptop aansluit op je televisie. Het voordeel van F1 TV is dat je je commentaar kunt kiezen en zelfs de camera’s. Wil je alles volgen vanuit het gezichtspunt van Verstappen? Dat kan. Wil je de race terugkijken? Dat kan ook. Nadeel? Soms hapert ‘ie nog en het kost 60 euro. Dat is het op zich wel waard, want het is een jaar geldig. Dus niet to het einde van het seizoen, maar als je ‘m nu aanschaft, kun je tot 27 september 2020 kijken.

Wat is de Autoblog voorspelling voor de GP van Rusland?

Elke race zijn het AB-helden Casper en Wouter die hun voorspelling doen over de GP. Vaak zitten ze er dermate dichtbij dat het een spectaculair resultaat kan opleveren als je je complete pensioengeld erop gaat wedden. Of niet. Dat kan ook.

Casper:

1. Hamilton

2. Bottas

3. Leclerc

Blyad! De Russische baan gaat weer een mooie race opleveren, waar de Mercedes en Ferrari het goed doen.

Wouter

1. Hamilton

2. Bottas

3. Leclerc