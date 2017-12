Dit is de Alfa Romeo-Sauber F1-livery voor 2018

Dat ziet er goed uit!

Tijdens een persevenement in Milaan heeft Sauber vandaag coureurs Marcus Ericsson, Charles Leclerc en reserverijder Antonio Giovinazz voor volgend jaar gepresenteerd. Alle ogen waren echter gericht op de wagen voor 2018. Met het bekend worden van de samenwerking tussen Alfa Romeo en Sauber zijn fans in de zevende hemel. De Italiaanse autofabrikant zal goed worden vertegenwoordigd, want de merknaam prijkt prominent op de auto.

Er is gekozen voor een rood-witte livery. Het witte Alfa-logo is te zien op een rode achtergrond. Daarnaast zijn er nog gekleurde Alfa logo’s te vinden op de zijkanten van de F1-auto. De gepresenteerde livery betreft een concept. De definitieve auto voor volgend jaar kan dus qua livery afwijken van dit ontwerp.

Afgelopen week werd officieel bekend dat Alfa Romeo, na een afwezige periode van 30 jaar, terugkeert in de Formule 1. De Italiaanse autofabrikant is de titelsponsor van Sauber. Het team gaat voortaan als Alfa Romeo Sauber F1 Team door het leven.