Nissan belaagt foutparkeerders in nieuwe campagne

Zo dom dat we het niet zomaar kunnen negeren.

Nissan heeft een geniale manier gevonden om ProPILOT Park Assist onder de aandacht te brengen. Normaal gesproken vallen wij niet zo gemakkelijk voor dergelijke PR-stunts, maar in dit geval willen we hem niet negeren. Immers, het is hartstikke slim om op te scheppen over hoe goed je systeem is, terwijl je mensen tegelijkertijd wijst op hun onnozele fouten.

In verschillende Nederlandse en Belgische steden hebben Nissan-nozems het stoepkrijt erbij gepakt, om de desbetreffende foutparkeerders – en de rest van de wereld – te vertellen dat zijn nieuwe automatische parkeersysteem simpelweg vele malen beter is dan incapabele automobilisten. Een team van ondeugende reclamemensen heeft de slechtst geparkeerde auto’s gevonden en vervolgens een nieuw vak voor ze getekend, waarbij staat: “Let your car do the parking. With Nissan ProPILOT Park.“

Nissan ProPILOT Park is momenteel alleen verkrijgbaar op de nieuwe Nissan Leaf. Een minder geavanceerd, maar volgens Nissan alsnog buitengewoon slim systeem is Intelligent Park Assist. Dit vinden we o.a op de Qashqai en X-Trail.