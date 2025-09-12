Krijgt Europa een ‘Kei Car’-categorie?

Plannen van de EU zouden betekenen dat Europa het Japanse voorbeeld volgt van een categorie compacte, goedkope auto’s.

Uiteraard zouden we allemaal graag Europese auto’s rijden, want we zijn trots op ons eigen continent. Maar dan moeten we natuurlijk niet aan alle andere kanten (vooral de oostkant) ingehaald worden op technologisch gebied voor minder geld. Oftewel: de Europese auto-industrie heeft het moeilijk. Er moet een goede strategie komen om auto’s betaalbaar te maken, terwijl ze ook hun steentje bijdragen aan het reduceren van uitstoot.

Planning voor 2035

Het idee was natuurlijk om ervoor te zorgen dat er tegen 2035 geen enkele auto die CO2 uitstoot verkocht wordt. Alleen steeds meer wordt het duidelijk dat dit streven wellicht iets té ambitieus is. Vandaar dat de EU met een voorstel gaat komen om de auto-industrie klaar te stomen voor de volgende stap. Om tot een conclusie te komen, hebben vertegenwoordigers uit de EU (en natuurlijk Ursula von der Leyen) bijeen gezeten met vele topmannen van Europese automerken om te kijken wat er allemaal mogelijk is. Daarover bericht Reuters.

Bedrijfswagens

Dat emissievrij tegen 2035 lastig wordt, is erkend. Maar waar winst te halen valt is ook besproken. Zo worden bedrijfswagens als belangrijke factor genoemd. Het marktaandeel van elektrische bedrijfswagens in de hele EU is nog maar 8,5 procent. Daar valt dus nog winst te pakken, want er komen natuurlijk steeds betere en potentere elektrische busjes en vrachtwagens op de markt. Alleen de betaalbaarheid ervan is natuurlijk een groot vraagstuk.

E-fuels

Ook al wordt het nog niet volledig specifiek, er lijkt ook gesproken te zijn over synthetische- of biobrandstoffen en de inzet daarvan. Natuurlijk om ervoor te zorgen dat brandstofmotoren nog wel kunnen bestaan, alleen ook minder tot geen CO2 uitstoten. Of dat net zoals Brazilië wordt met een verplichting voor voorbereiding op ethanol is niet bekend.

Kei Cars

Maar dan eentje die wellicht interessant kan worden. Er is een voorstel op tafel gelegd voor een speciale categorie voor kleine auto’s. Waar er subsidie of ander belastingvoordeel kan komen voor auto’s die in een bepaalde grootte of prijsklasse komen aan de onderkant van de markt. Iets wat we in principe kennen vanuit Japan en hun Kei Car-regels. Daar is al jaren een segment voor kleine, goedkope auto’s met kleine motoren om de uitstoot te drukken. Zo verbiedt Japan bijvoorbeeld ook het betreden van bepaalde gebieden in Tokio met een auto die niet onder deze regels valt. De Europese versie hiervan zou vooral gebaseerd worden op EV’s, maar pusht hopelijk wel fabrikanten in de richting van goedkope kleine elektrische auto’s die vervolgens met voordeel aan de klant verkocht kunnen worden.

Von der Leyen meldde eerder al dat de auto-industrie een belangrijke pilaar is van de EU en ziet ook wel brood in een Kei Car-achtige klasse. En ook al wordt het nog concreter dan dat: Von der Leyen weet zeker dat de toekomst elektrisch is. We zouden bijna zeggen, waarvan akte.