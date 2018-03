Hier worden de meeste vrachtwagens leeggeroofd

Het was een druk jaar.

Truckers, wees op uw hoede. Afgelopen jaar waren de boeven weer hard aan het werk. Landelijk werd de lading van liefst 237 vrachtwagens geroofd. Met name in de buurt van Venlo was het goed raak. Dit blijkt uit cijfers van de politie in de Jaarrapportage Transportcriminaliteit.

Het aantal diefstallen van vorig jaar is lichtelijk gestegen ten opzichte van 2016. Sterker nog, in 2017 (237) werden er slechts 5 vrachtwagens meer beroofd dan in 2016 (232). Dat gezegd hebbende was het laatste kwartaal van 2017 een bijzonder drukke criminele periode. Waar er in het derde kwartaal slechts 35 ladingen werden buitgemaakt, steeg het aantal in de laatste drie maanden met 105 procent naar 69 diefstallen.

De zogenaamde hotspots zijn vooral te vinden in de buurt van de Duitse grens. In de buurt van Venlo ging het geregeld mis. Met name bij de Venlose Heide (21 diefstallen) en op de A67 (54 diefstallen) kwamen er veelvuldig incidenten voor. De snelwegen A2 (43), A73 (34), A16 (31) en A50 (28) vormen de rest van de top 5.

Bij de verzorgingsplaatsen of bedrijventerrein waren het, na van de Venlose Heide, Trade Port West (19), Hazeldonk-Oost (19), Nobis (15) en Meiberg (13)

Voor wat betreft de auto’s was het juist een positiever jaar. Waar er in 2016 nog 106 auto’s gestolen werden, waren het er vorig jaar niet meer dan 95. Opmerkelijk is het feit dat, waar het aantal diefstallen bij de vrachtwagens in het vierde kwartaal juist enorm steeg, de auto’s te maken hadden met een forse daling. Ten opzichte van het derde kwartaal werden er in de laatste drie maanden van 2017 liefst 35 procent minder auto’s gestolen. Roosendaal bezet met 7 autodiefstallen de koppositie, gevolgd door Rotterdam (5), Ridderkerk (4) en Vuren (3).

Overigens moet je vooral doordeweeks je bezittingen in de gaten houden. Uit het rapport van de politie blijkt dat de diefstallen van maandag tot en met vrijdag tussen de 34 en 43 lagen, terwijl er in het weekend niet meer dan 21 diefstallen werden gepleegd.