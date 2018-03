Volg de onthulling van de nieuwe Volkswagen Touareg

De nieuwe Volkswagen Touareg beleeft morgen zijn wereldpremière en jij kan het live volgen.

Steeds meer mensen willen een SUV, dat wisten zowel Porsche als Volkswagen al sinds begin deze eeuw. Daarom ontwikkelden ze samen het 7L platform. Porsche bouwt er de eerste Cayenne op, Volkswagen de Touareg. Ook de Audi Q7 zou later een verlengde versie van dit platform als basis gebruiken. Inmiddels is het tijd voor de derde generatie.

Volkswagen heeft de nieuwe Touareg overal ter wereld getest, zoals in Zuid Afrika. De ‘approval test run’ van de nieuwe SUV voerde men echter in de omgeving van Saragossa uit. Dit was de laatste test van een zeer uitgebreide reeks, waarin meer dan 3 miljoen kilometers zijn afgelegd onder de meest uiteenlopende (klimatologische) omstandigheden. Nu draaide het om de laatste details en finetuning.

Karsten Schebsdat, hoofd van Driving Dynamics bij Volkswagen AG, laat weten dat het comfort bij elk soort wegdek op een hoog niveau staat, dankzij de ruime keuze aan onderstelinstellingen. Ook de actieve stabilisatoren voor en achter zouden indrukwekkend zijn: ze beperken het overhellen van de carrosserie tot vrijwel nul. Voor het eerst is de Touareg er ook met achterwielbesturing. Bij hoge snelheden zorgt dit voor meer bochtendynamiek en extra stabiliteit en bij lage snelheden maakt het manoeuvreren makkelijker. De draaicirkel bedraagt nu 11,13 meter tegen 12,20 m voor de vorige Touareg.

Onder de Spaanse zon werden ook alle connected functies uitgebreid getest, inclusief de Innovision Cockpit met een 12- of 15-inch display. Via deze schermen zijn alle functies van de Touareg te bedienen.

De onthulling zal vrijdagochtend om 10:00 uur plaatsvinden in Peking, vervolgens zal de SUV nog deze zomer bij de Nederlandse dealers staan. Wij mochten de auto alvast bekijken zullen morgenochtend meteen een uitgebreide video posten. Tevens posten we voor die tijd een artikel met de livestream en kun je de onthulling dus zelf live meemaken. Voor nu kun je alvast wat details bekijken in het onderstaande filmpje van Volkswagen: