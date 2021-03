Tilburger op drank en drugs rijdt met open motorkap over A16 - Autoblog.nl

Deze Tilburger heeft weliswaar drank en drugs, maar als je b**** wil chillen is het toch een probleem. Hij kan er dan maar moeilijk heen. Naast een gigantische plaat, heeft hij namelijk ook een open motorkap voor zijn hoofd.

In de rubriek kansenparels op de weg komen we vandaag deze Tilburger tegen. We schrijven wel vaker over complete totaalmalloten op ’s heeren wegen, maar deze 44-jarige staat er echt op om álle vakjes op onze totaalmalloot-o-meter aan te vinken. Rijden met een geschorst rijbewijs? Check. Rijden onder invloed van alcohol? Check. Rijden onder invloed van drugs? Vermoedelijk check (volgens de politie). Doorrijden na een klapper, mét de motorkap nog op je voorruit? Check. Met je hoofd uit het zijraam? Jazekerrrr!

De politie werd op brokkenpiloot gewezen door een snitch bezorgde burger, die de man in de vroege ochtend van vandaag zag rijden. Door zijn hoofd door het zijraam te steken probeerde de man nog een beetje zicht te krijgen op de weg voor hem. Op de Rijksweg A16 kon de man uiteindelijk staande gehouden worden bij afrit 17 Prinsenbeek. Vervolgens bleek dus dat de man rondreed met een geschorst rijbewijs. Het sujet weigerde vervolgens alle medewerking. De politie vermoedt dat hij naast alcohol oook drugs gebruikt heeft.

Onderzoek wijst uit dat de Chillburger eerder op zijn reis onderstaand blauw Biesbosch-bord heeft geramd op de Rijksweg A-59. Onder het bord werden brokstukken gevonden die passen bij de SEAT Leon van de man. Die Leon is, zoals te zien op het plaatje hierboven, total loss. Als gevolg van alle festiviteiten doet Rijkswaterstaat nu aangifte van ‘verlaten plaats ongeval’. De politie doet een mededeling aan het CBR over het rijgedrag van de brokkenmaker.

Waarvan akte.