Tesla-eigenaren vinden autonome rijfunctie ook niks

Althans, de prijs staat niet in verhouding tot het gebodene. De Tesla-eigenaren vinden de Autopilot rijfunctie niet al te denderend.

Tesla’s zijn eigenlijk best briljant. Zeker als EV’s. Laden gaat vlot, de actieradius is lang genoeg om zorgeloos te rijden en de prestaties zijn bijna altijd indrukwekkend. Ook lekker: standaard zit alles dat je erop wil, er ook wel op. Scheelt weer duizenden euro’s aanvinken.

Dat wil niet zeggen dat er geen opties mogelijk zijn. Als je een Tesla samenstelt in de configurator, kun je wel wat opties samenstellen. Denk aan een andere kleur voor exterieur en interieur. Of een mooiere velg. Ook zijn er twee ‘software’-opties. Autopilot en FSD (Full Self Driving).

Tesla eigenaren niet tevreden over Autopilot

De Autopilot heeft wat geinige functies als Autopark en Smart Summon. Dat je met je telefoon de auto naar je toe kan laten rijden. Of van rijbaan verwisselen (als je zelf achter het stuur zit, uiteraard). FSD gaat net even verder. Dan kan de auto verregaand zelf rijden en zelfs verkeersborden en verkeerslichten herkennen.

Maar volgens CNN Business moet je die optie helemaal niet kiezen. Het begon ooit als een geinige optie voor 2.500 dollar, tegenwoordig kost Autopilot 15.000 dollar. Volgens de Tesla-eigenaren is dat veel te veel geld voor wat je krijgt. Dat is het altijd geweest, eigenlijk. Autopilot is meer een belofte, een soort beta-programma dan echt een functionerende optie, aldus de Amerikaanse nieuwszender.

Tegen-argumenten?

Tesla-honcho Elon Musk belooft al sinds 2015 dat de helemaal klaar is over een paar jaar, maar anno 2022 is het nog steeds niet ‘af’. De ‘studie’ die CNN heeft gedaan, bevestigt dat bijna alle Tesla-eigenaren er niet tevreden over zijn en er nooit 15.000 dollar voor over zouden hebben.

Kunnen we er nog een paar gaten in dit onderzoek schieten? Jazeker! Kijk, Tesla Autopilot is natuurlijk een product voor de ‘innovators’ in de adoptiecurve. Voor mensen die de nieuwste technische snufjes wensen. Die nemen vaker genoegen met wat kleine bugs.

Maar dus niet bij het CNN-‘onderzoek’. We zetten onderzoek tussen haakjes, want het aantal respondenten was erg karig. Dermate karig dat jouw scriptiebegeleider er nooit genoegen mee zou nemen: 13! En daarvan waren er 11 ontevreden. Dus niet alleen Fox News weet het nieuws spannender te maken dan dat het is. Als laatste: Elon Musk is vaak iets te enthousiast met releasedata, maar uiteindelijk komen de producten op de markt. Dus wordt ongetwijfeld vervolgd!

