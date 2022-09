Dit is de startopstelling voor de Grand Prix van Italië

We hebben ons telraam er weer even bijgepakt, om uit te rekenen wat morgen de startopstelling is in de Grand Prix van Italië.

Het was net weer een bijzondere F1 kwalificatie voor Nederland. Twee landgenoten in de koningsklasse, wat een weelde. Beiden deden het bovendien nog goed ook, hoewel een coureur natuurlijk altijd op meer hoopt. Aan het eind resteerde P2 voor Verstappen en P13 voor De Vries. Echter kunnen we u nu melden dat dat voor beiden niet de startposities worden.

Verstappen schuift een paar plekjes omlaag naar P4. De Vries schuift daarentegen juist op naar…P8! De twee staan dus niet eens zo ver uit elkaar. Tikkie in bocht één dan maar? We hopen natuurlijk van niet. Een en ander heeft natuurlijk te maken met alle gridstraffen voor maar liefst negen coureurs. Nog even voor het overzicht:

Verstappen en Ocon krijgen beiden vijf plekken straf.

Perez krijgt tien plekken straf.

Bottas, Schumacher en Magnussen krijgen vijftien plekken straf.

Sainz, Tsunoda en Hamilton krijgen een ‘back of the grid’ straf.

Dat leidt dan na het nodige gegoochel met cijfers tot het volgende resultaat:

Startopstelling Grand Prix Italië 2022

Leclerc – Ferrari Russell – Mercedes Norris – McLaren VERSTAPPEN – Red Bull Ricciardo – McLaren Gasly – Alpha Tauri Alonso – Alpine DE VRIES – Williams Zhou – Alfa Romeo Perez – Red Bull Latifi – Williams Ocon – Alpine Vettel – Aston Martin Stroll – Aston Martin Bottas – Alfa Romeo Magnussen – Haas F1 Schumacher – Haas F1 Sainz – Ferrari Hamilton – Mercedes Tsunoda – Alpha Tauri

Waarvan akte! Zin an…