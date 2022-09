Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Italië 2022

Gaat de Vries voor pole, in de kwalificatie van de Grand Prix van Italië in 2022?

Pfoe, het is wel even aanpoten weer met dat genieten van F1 races. Na een zomerstop van vier weken, is het dit weekend tijd voor de derde race in evenzoveel weekends. En het is niet de minste, want hoewel het circuit van Monza niet per se de moeilijkste baan lijkt, zijn de races er vaak vermakelijk. Daarbij zorgen de Tifosi natuurlijk altijd voor prachtige couleur locale.

Net als in België, krijgen we na de kwalificatie weer wat rekenwerk voor de kiezen. Verstappen, Ocon, Perez, Bottas, Schumacher, Magnussen, Sainz, Tsunoda en Hamilton krijgen dikke vette straf. Althans, sommigen wat vetter dan anderen. Uiteraard zullen we dat even in de gaten houden na de kwali.

Het betekent in ieder geval dat er kansen zijn voor coureurs die normaal niet de kans hebben om naast Leclerc op P1 te staan morgen. Het zal dus sowieso weer een interessante race worden morgen met coureurs die ‘uit positie’ staan. Maar wat wij vandaag natuurlijk ook speciaal in de gaten houden, is wat Nyck de Vries voor elkaar bokst.

Q1

Lance Stroll zet de eerste tijd neer, doch van zijn 1:24.nogwat, ligt niemand wakker. Behalve Lawrence Stroll misschien, als hij optelt wat hij tot nu heeft uitgegeven aan zijn jonge spruit om tot dit punt te komen. Verstappen zet dan een tijd neer, maar zijn eerste poging lijkt ook slechts een banker te zijn. De Ferrari’s zijn veel sneller.

Later zet Verstappen inderdaad alsnog de snelste tijd op de klokken. Het verschil met Leclerc is ruim drie tienden, een beetje wat het het hele weekend al is. Sainz sluit zoals bijna altijd op een tiende aan achter zijn teammaat. En de Vries dan?

Nou, die gaat best lekker! In zijn eerste ronde is DEV nog nipt langzamer dan King Latifi. Maar in zijn tweede ronde is hij nipt sneller! Bovendien gaat de Williams best aardig en lijken er kansen te zijn op Q2 voor team blauw. De andere teams met Mercedes motor lijken het niet zo goed voor elkaar te hebben overigens. Oh the turntables…

Uiteindelijk zit Nyck vol in het gevecht om de laatste plekjes boven de knock out zone. De Vries zet nog een wat snellere ronde neer, die hem kortstondig naar P12 brengt. Ricciardo, winnaar van vorig jaar verbetert zich echter ook nog. Echter omdat juist Latifi zijn laatste ronde weggooit, is Nyck door. Na even bibberen, welteverstaan.

Nycks beste ronde wordt afgepakt vanwege track limits. Maar omdat Magnussen ook op zijn vingers getikt wordt, is zijn tweede beste ronde is nét goed genoeg om Latifi achter zich te houden. Daarmee houdt de man uit Sneek vast aan P15. Mocht de Vries nooit meer een race rijden, heeft hij dus een honderd procent Q2 record en honderd procent kwalificatieduel-score in de F1. Kan ‘ie vast in zijn zak steken. Hoewel, door deze prestatie is de kans natuurlijk ook weer iets groter dat Nyck nog meer kansen gaat krijgen.

De afvallers: Latifi – Vettel – Stroll – Schumacher – Magnussen

Q2

Perez gaat voor de eerste toptijd in Q2. Onze held Verstappen is maar een tiende sneller dit keer. De Merries zijn een halve seconde langzamer, maar de Fezza’s zijn…een halve seconde sneller. Verstappen onderweg op gebruikte banden, of heeft team rood wat achter de hand gehouden voor eigen publiek?

De andere Nederlander in het veld heeft andermaal een fraai rondje gereden, wat in eerste instantie goed genoeg is voor P11. Dat zou toch vrij sensationeel zijn. Kan het nog beter? Neen. Bij de laatste pogingen gaat NdV45 er nog een keer voor zitten, maar vraagt hij iets teveel van de Williams. Het resulteert in geblokkeerde wieltjes en een verpeste ronde.

Uiteindelijk resteert voor De Vries P13, omdat Zhou niet aan zijn tijd komt en Tsunoda dankzij zijn straf geen poging meer doet. Ocon en de andere Alfa Romeo van geweldige vent Bottas, blijven ook steken in Q2.

De afvallers: Ocon – Bottas – De Vries – Zhou – Tsunoda

Q3

En dan weer het grote slipstreamfeest? Enkele jaren geleden zagen we hier nog een koddig schouwspel, toen iedereen de slimste wilde zijn en als resultaat uiteindelijk bijna niemand nog een rondje kon zetten. Maar dat zal waarschijnlijk niet nog een keer gebeuren. Bij de eerste pogingen is Sainz in ieder geval de snelste. Tenzij Verstappen zijn snelheid niet laat zien, had Ferrari dus inderdaad nog wat over. In ieder geval over een ronde. Perez is nummer vier, maar heeft wel exact een halve seconde achterstand op onze held.

Bij de tweede pogingen is Verstappen enorm snel onderweg. Maar ook Ferrari weet nog wat te vinden met Leclerc. Terwijl de Monegask de snelste tijd pakt, zit Verstappen nog op twee snelle sectoren. Maar we weten dat de Red Bull wat meer vleugel heeft staan. Lukt het de derde sector te trotseren?

Neen…Verstappen pakt wel Sainz, maar niet Leclerc. Er is dus in ieder geval geen dominantie van Red Bull over één ronde in Monza. Hoe dat morgen uitpakt in de race, valt te bezien…Max start dankzij zijn P2 vandaag als P4. Alonso komt gek genoeg niet tot een snelle ronde, want zijn eerste poging mislukt en bij de tweede krijgt hij track limits aan de vuurvaste broek. Jammer voor de Spanjaard, want met al die gridstraffen had hij een goede kans op een mooie startpositie.

De rest gaan we nog even uitrekenen, maar hieronder staan vast te tijden die de coureurs gezet hebben.

UPDATE: En dit is dan de startgrid.

F1 kwalificatie Italië 2022: De volledige uitslag