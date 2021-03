Mercedes W12: de nieuwe kampioensauto is hier! - Autoblog.nl

Mercedes is Back in Black met de W12.

Het lijkt veel langer geleden, maar minder dan een jaar geleden werd de Mercedes W11 onthuld als Silver Arrow. Inmiddels zijn we al aardig gewend aan de de W11 als ‘Black Arrow’. Blijkbaar beviel dit wel, want Mercedes houdt dit vast met de W12. Ze presenteren dit nog steeds als een statement voor diversiteit en inclusiviteit. Hamilton kan dus tevreden zijn.

De W12 wordt dus opnieuw een Black Arrow. Waar de livery vorig jaar bezaaid was met Mercedes-sterren is AMG nu veel prominenter aanwezig. Dit is niet toevallig: het F1 team en AMG gaan nauwer samenwerken. De livery is ook wat kleurrijker geworden met een felrode achtergrond voor de Ineos-logo’s en meer zilver op de vin.

In verband met de nieuwe regelgeving voor 2021 is er het nodige aangepast aan de aerodynamica. Met name de vloer is flink aangepast. Voor de achterbanden is er bijvoorbeeld een driehoekige uitsnede gemaakt. Dit laat Mercedes echter bewust nog niet zien op de foto’s en in de livestream.

Toch is de auto die je hier ziet niet gewoon een W11 met de nieuwe livery, dit is wel degelijk de W12. Dit kun je onder meer zien aan de uitstulpingen op de flanken achter de cockpit. Naast de aerodynamica is ook de ophanging, het koelsysteem en de Power Unit aangepakt.

Verder zijn er nog veel zaken identiek aan de W11, zoals de monocoque en de versnellingsbak. Wat Das Haus in ieder geval niet heeft overgenomen is het DAS-systeem. Vorig seizoen zag FIA het nog door de vingers, maar nu is officieel verboten.

Volgende week vrijdag zal de Mercedes W12 voor het eerst op het circuit te zien zijn. Dan gaan namelijk de eerste tests van start in Bahrein.