Hierin komen auto en openbaar vervoer verrassend overeen

Uit de categorie: alles wordt veel duurder!

Nou was autorijden nooit echt goedkoop, maar het wordt er ook niet bepaald goedkoper op. Behalve de nog steeds toenemende aanschafprijzen van auto’s worden de bijzaken als verzekering, benzine en verschillende belastingen ook duur. Meer dan ooit gaan mensen afwegen om misschien af te veren naar het openbaar vervoer. Maar ook dat is de laatste tijd niet meer goedkoop.

Om de feiten op een rijtje te krijgen, bracht het CBS een rapport uit. Hierin worden de onkosten van een auto en de kostenprijs van verschillende soorten OV met elkaar vergeleken, met als speerpunt de gemiddelde stijging van beide bedragen sinds 2009. De resultaten staan hieronder in een grafiek.

Waar de stijging van de autokosten pieken en dalen kent, is de toename van de OV-kosten alleen maar aan het stijgen. Vooral in de bus en met de taxi merk je die stijging: in de trein valt het reuze mee. Balanceer je de kosten van het OV tot een gemiddelde, dan is de gemiddelde toename zo’n 23 procent. De pieken en dalen van de autokosten balanceren zich van 2009 tot 2018 uit tot een gemiddelde van 23 procent. Bijna hetzelfde getal dus.

In het totale plaatje is autorijden echter veel duurder dan met het OV reizen. In Nederland wordt ongeveer tien keer zoveel geld uitgegeven aan de auto vergeleken met het OV. Overigens is de nogal inconsequente lijn van het autogebruik voornamelijk te wijten aan de benzinekosten, wanneer je de overige kosten vergelijkt met brandstofkosten is de trend weer heel anders.

Image-credit: een Unimog op de rails, gespot door @tenaci.