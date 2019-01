Mercedes komt met nieuwe übermodellen

De nabije toekomst voor Das Haus bevat nieuw spul voor de liefhebber van over-the-top.

Een paar maanden geleden schetsten we alvast een beeld van de nabije toekomst van Mercedes. Ondertussen zijn de GLE, B-Klasse en EQC geen toekomstmuziek meer, terwijl dat de modellen waren die we op de kortste termijn verwachtten. Tijd voor de nieuwe nabije toekomst.

De divisie van de topluxe gaat namelijk ook op de schop. Ongeveer een jaar geleden vroeg Mercedes patent aan op een paar namen die waarschijnlijk voor de AMG-divisie zijn, namelijk G 73, S 73 en GLS 73. De G is een klasse apart, de GLS en de S-Klasse zijn het toonbeeld van luxe in hun segmenten. Omdat de GLS een groot deel GLE-genen heeft, gaat de auto over niet al te lange tijd met pensioen en mag een nieuwe GLS het overnemen. De S-Klasse gaat het nog wel een jaartje volhouden, maar voor 2020 of 2021 wordt ook die vernieuwd.

Naast de namen GLS 73 en S 73 (wat, gezien de logica van de AMG-series, extreem krachtige V8-en of zelfs V12-en worden) registreert Mercedes bij het US Patent and Trademark Office de namen GLS 600, GLS 680 en S 680. De kans is aanwezig dat er een Maybach-versie komt van de GLS, maar dus ook een nieuwe Maybach-topversie van de S-Klasse. Aangezien de S 560 ook geen 5,6 liter V8 of V12 voorin heeft liggen, kunnen we niet voorspellen wat voor motor het precies gaat worden. Maar de 650 staat voor een V12 in de huidige S 650 en G 650 Maybachs, dus misschien is het ongeveer hetzelfde als de 73-serie, maar dan niet als AMG. Voor een antwoord op deze getallenchaos moeten we nog even afwachten. (via AutoGuide)

Image-credit: de nieuwe GLS in camouflage-trainingspak, gespot door @camro98.