Deze Lancer Evo XI had Mitsubishi zelf moeten bouwen

Mitsubishi bouwt geen Lancers meer? "Dan doen we het zelf wel." -Dytko Sport.

We hadden het er laatst al over: Mitsubishi verliest zijn cool. Elders ter wereld zijn er nog gave Mitsu’s te vinden, maar hier moeten we het doen met de Space Star, ASX, Eclipse Cross, Outlander en L200. Onder de Renault-Nissan alliantie lijkt het Mitsubishi te zijn die het onderspit delft qua modellenrange. Het weghalen van de Lancer hielp daar niet mee.

De in 2008 gepresenteerde Lancer Evolution X is de tiende auto uit de serie rally-sedans. Het was een verademing, want de Evo VII, VIII en IX leken sprekend op elkaar. De frisse X is misschien wel de mooiste Lancer Evolution die er ooit is geweest en heeft het zo’n acht jaar volgehouden. In 2016 viel het doek voor de Evo X en de Lancer Evolution in zijn geheel definitief. Elders ter wereld wordt de sedan nog verkocht als Lancer Sport, maar de naam Evolution is deaud. En Mitsubishi wil het Eclipse-debacle misschien herhalen door een vreemd ogende crossover e-Volution te noemen. Gaarne niet doen!

Het Poolse Dytko Sport heeft geen boodschap aan het neerhalen van de Lancer. Zij bouwen rasechte rallyauto’s en doen dat al twintig jaar op basis van de Lancer Evo. Maar ook zij kunnen Mitsubishi niet overhalen, dus gingen ze zelf aan de slag. Het resultaat is bijzonder. En ook uiterst geloofwaardig.

De basis is uiteraard wel de Evo X. Maar zoals we al zeiden, een beetje voorzichtige evolutie (ha-ha) is helemaal op zijn Mitsubishi’s. De onderhuidse modificaties zijn daarom het gebruikelijke recept voor de Dytko-Lancers. De styling is wat de creatie bijzonder maakt. De voorkant is gebaseerd op de Eclipse, met de grote koplampen en het dynamic shield design. Het bewijst dat er met de neus van de Eclipse eigenlijk weinig mis is, want op de Lancer lijkt het best goed te staan.

De achterkant is een grotere verrassing. Ook hier komt het bekende Mitsubishi-hoekje onder de lampen terug, maar de hooggeplaatste lichtunits passen precies in het design. Voor de lichtunits had Mitsubishi niks liggen, dus klopte Dytko aan bij Jaguar. De achterlampen van de E-Pace zitten als gegoten op de rally-creatie.

Binnenkort gaat Dytko meer vertellen over de auto en zullen we ook zien wat de oplage wordt. Wat mij betreft mag er ook een serie komen voor op straat, want het geheel ziet er erg goed en geloofwaardig uit.