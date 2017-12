Hiermee willen de Russen het luchtruim onveilig maken

Maar.. maar.. waar zijn de vleugels?

In Rusland zijn ze niet vies van wat onorthodoxe ideeën. Zo blijkt maar weer, nu het kleine bedrijfje Yagalёt een ontwerp van een vrij normale roadster heeft onthuld. Hoewel de wagen er op het eerste gezicht niet uitspringt alszijnde een revolutionair design, is er wel degelijk meer aan de hand. Met name aan de onderkant, waar volgens de bedenkers hovercraft-achtige techniek schuilt.

Precies, dit is in zekere zin dus een vliegende auto. Tegenwoordig staan we niet meer te kijken van vliegende auto’s, maar het vooralsnog naamloze ontwerp van de Russen onderscheidt zich door de absentie van gigantische opvouwbare vleugels. Doorgaans komen ze immers in die configuratie, maar als we Yagalët mogen geloven pakken zij het anders aan. Hoewel er nog geen specifieke informatie over de techniek zelf duidelijk is, leggen ze hun idee bondig uit:

The flight function will be ensured by hovercraft principles. The folding hovercraft system will install under bottom of the car and will activating by pushing of the button. The system based on hovercraft ships technologies gives to car low flying height. Hovercraft system will allow the Yagalёt sportscar ride on any kind of roads, even water obstacles. For driving the flying roadster does not require a pilot license.