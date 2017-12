Jaguar-baas hint op meer SVO-modellen

Die zijn altijd welkom!

Bij een speciaal evenement op de Los Angeles Auto Show heeft het hoofd van Jaguar’s designafdeling een boekje open gedaan over mogelijke ontwikkelingen voor speciale modellen. Ian Callum, zoals jullie hem waarschijnlijk wel kennen, suggereerde dat er in de nabije toekomst wel eens wat meer wagens het SVO-label zouden kunnen krijgen.

Vooralsnog heeft de SVO-afdeling hun expertise losgelaten op een beperkt aantal wagens. Denk bijvoorbeeld eens de F-Type SVR en de XE SV Project 8, die recentelijk nog naar een ‘Ring-record wist te rijden. Daarnaast is er de XJR 575 die, hoewel het geen officiële SVR is, absoluut nog wat onbenut potentieel heeft. Volgens Callum had deze wagen best het SVR-label mogen dragen, maar gelooft hij ook dat wanneer ze er écht hun best op doen, de ware XJR SVR het best eens op zou kunnen nemen tegen de Mercedes-AMG S63.

Het hoofd van SVO, John Edwards, voegt hieraan toe dat zijn team, bestaande uit ongeveer 400 ingenieurs en ontwerpers, nagenoeg constant ideeën aan hem pitcht. Aan opties geen gebrek dus! Mocht de uitbreiding beginnen, dan is de kans groot dat we in eerste instantie te maken zullen krijgen met bijvoorbeeld een Jaguar XJ SVAutobiography, waarbij het niveau van luxe naar nog grotere hoogtes zal stijgen. Eveneens is de F-Pace een goede kanshebber, gezien het feit dat Land Rover ook bijzonder veel ervaring heeft met de SVO-afdeling.

Edwards drukt ons overigens op het hart dat dit niet betekent dat SVO stopt met Land Rover. Afgezien van de wagens die de laatste maanden al opdoken, neigen ze richting grotere performance, zodat ze met wagens als de Lamborghini Urus kunnen gaan strijden.