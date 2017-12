De 7 struikelblokken voor Alfa Romeo Sauber

Wat gaan de Italianen van de Zwitserse renstal maken?

Afgelopen week schalmden dan eindelijk de verlossende woorden vanuit het kamp van Sauber. De samenwerking met Alfa Romeo bestond uit meer dan alleen geruchten, en de Zwitserse equipe ging daadwerkelijk met hun zuiderburen in zee. Dit betekent een terugkeer van de legendarische renstal na meer dan 30 jaar. Hoewel we er eigenlijk alleen maar van kunnen glimlachen, zitten er natuurlijk ook wat haken en ogen aan deze fijne verandering; die bespreken we hier.

Ferrari wil eruit!

Jawel, ondanks het feit dat je wereldwijd Formule 1-fans hoort jubelen over de terugkeer van Alfa Romeo, blijft Marchionne stevig bij zijn mening. Het opperhoofd van Ferrari is bang dat de nieuwe eigenaren van de F1 teveel willen veranderen aan de sport, waardoor er verschillende onmisbare tradities uit het circus zouden kunnen verdwijnen. Met name de vooruitstrevende technische ontwikkelingen die de sport zo typeren, mogen volgens hem niet verdwijnen. Liberty Media is druk op weg om de kosten te drukken, maar volgens Sergio zijn er bepaalde grenzen die niet overschreden mogen worden. Natuurlijk zijn er grote verschillen in de uitgaven, maar om een bestedingslimiet op te leggen zou het betekenen dat we talloze technische doorbraken wellicht niet kunnen zien. Daarbij komt dat er wel degelijk succesen behaald kunnen worden met een beperkt budget; kijk maar naar Force India.

Maar wat gebeurt er nu precies als Ferrari uit de sport stapt? Volgens Marchionne geldt de deal met Sauber tenminste tot eind 2020 en om eerlijk te zijn zien we Ferrari niet snel uit de sport stappen. Mocht het wel gebeuren, dan is het niet ondenkbaar dat Sauber verder gaat zoals ze dat hiervoor deden. Voor wat betreft Alfa Romeo ziet het er iets minder rooskleurig uit. De kans is vrij reëel dat zij dan solidair met hun moederteam uit de Formule 1 zullen verdwijnen.

Hoe zit het met de coureurs?

Dit is een lastig verhaal. Met de bekendmaking van hun rijdersduo afgelopen zaterdag, wijzen alle signalen erop dat Alfa het team niet volledig heeft overgenomen en dus ook geen gigantische zak met geld heeft meegenomen. Anders hadden ze Marcus Ericsson, die nu aan zijn vijfde jaar bij het team begint, immers prima de deur kunnen wijzen. Hoewel Alfa Romeo Sauber geen doekjes heeft gewonden om het soort samenwerking, lijken de verhoudingen voor 2018 volledig onlogisch. Ericsson, die zijn laatste punt in 2015 scoorde, weet al jaren geen potten te breken en met het aantrekken van Charles Leclerc hebben ze een ongenaakbaar talent in huis gehaald. Pascal Wehrlein reed de Zweed dit jaar al vaak om de oren, en nu hij vervangen is door het Monegaskische supertalent, lijkt Ericsson de onmogelijke taak te hebben gekregen om zijn nieuwe teamgenoot te evenaren.

Is het nu eigenlijk een opleidingsteam?

De situatie binnen het team brengt me direct naar mijn volgende vraag of Sauber nu een kweekvijver is voor Ferrari junioren, of dat Sauber het nog altijd van externe financiële bronnen moet hebben. Een fatsoenlijk gedeelte aan journalisten en critici hadden er hun geld op gezet dat de andere junior, Antonio Giovinazzi, naast Leclerc terecht zou komen. Gezien dit niet is gebeurd, kunnen we er vanuit gaan dat de mate waarin Alfa Romeo deel is van het team nog tamelijk beperkt is. Volgens het team zelf gaat het om een zogenaamde ‘branding deal’, net als Aston Martin bijvoorbeeld met Red Bull heeft. Hoewel het misschien logischer zou zijn om Alfa Romeo Sauber meteen vol te pompen met Ferrari junioren blijft het, zeker nu Ferrari zelf nog moeite heeft met hun eigen toekomst, een nare situatie. En zelfs als ze het zouden doen, op wat voor termijn kunnen de rookies dan rekenen op een promotie naar het moederteam? Het ziet er niet naar uit dat Vettel snel zal vertrekken en, gezien de conservatieve mentaliteit van het team, kan het misschien wel jaren duren voordat zowel Leclerc als Giovinazzi mogen strijden om de titel.

Ontwikkeling.

Nu we vastgesteld hebben dat het niet om een volledige overname van Team Sauber gaat, kunnen we ons afvragen in hoeverre de Zwitsalianen progressie zullen boeken. De afgelopen jaren reden ze namelijk zonder uitzondering achteraan. Dat is wel eens anders geweest. Sauber had in het verleden stints met BMW en deed het aan het begin van dit decennium zelf ook niet verkeerd. We weten dat de nieuwe deal ervoor zal zorgen dat de renstal de meest huidige versie van de Ferrari krachtbron zal krijgen, maar of dit voldoende zal blijken om mee te strijden in de middenmoot blijft een raadsel. Het is immers geen geheim dat een goed chassis, zeker anno 2018, misschien nog wel belangrijker is dan een potente brandstofstoker. We verwachten op de korte termijn dan ook geen bijzondere resultaten, tenzij Leclerc zijn ongelooflijke skills met enkele regelmaat kan tonen.

Resultaten.

Hiermee beland ik bij mijn volgende punt: resultaten. Dat de standaarden van Ome Sergio tamelijk hoog liggen is algemeen bekend. Precies om deze reden is het goed om ons af te vragen wat er gebeurt als Alfa Romeo Sauber stelselmatig beneden peil presteert. Zelfs als Ferrari besluit hun dreigement in te trekken en vrolijk door blijft ploegen in de Formule 1, kan het ondermaats presteren van de Zwitserse equipe wel eens het einde betekenen van deze glorieuze samenwerking. Daarnaast zijn er nog geen duidelijk doelen bekend, waarschijnlijk omdat ze het zelf ook niet kunnen voorspellen. Het zit er dik in dat Alfa Romeo zal dienen als een soort evenbeeld van Toro Rosso, maar ook hierover blijven genoeg vraagtekens hangen. In dit geval kunnen we niets anders zeggen dat de tijd het ons zal leren.

Gaat Alfa Romeo hier profijt van hebben?

Zoals de berichten meldden is deze samenwerking deels bedoeld om Alfa Romeo meer internationale aandacht te schenken. De vraag is echter of dit überhaupt wel gaat lukken. Technisch gezien kan het twee kanten op vallen. Of het team presteert uitzonderlijk en krijgt wereldwijd de aandacht, waardoor de verkopen eveneens zullen stijgen, of het team behaalt niet de beoogde resultaten en verdwijnt onder de radar, mede door het feit dat teams in de achterhoede minder in beeld komen. Het kan overigens nog erger, als Ferrari ineens besluit om een Honda’tje te doen, door de betrouwbaarheid uit het raam te werpen. In deze laatste twee gevallen zal Alfa Romeo bekend komen te staan als een mislukking, waardoor er minder animo zal zijn voor hun productiewagens. Dit is misschien vergegrepen, maar voor een concern als Fiat Chrysler Automobiles is het absoluut iets om rekening mee te houden.

Concurrentie van Haas.

Hoewel Sergio Marchionne aanhoudt dat beide teams verschillende relaties hebben met Ferrari, kunnen we er niet omheen dat er wel degelijk enige vorm van competitie tussen beide zal zijn. Sterker nog, in verschillende races dit jaar was dat al het geval. Nu Alfa Romeo Sauber ook over de meest recente technolgie zal beschikken, zal dit in 2018 hoogstwaarschijnlijk nog meer druk opleveren. Haas werd tot op heden in zekere zin gezien als een dochterteam van Ferrari, maar met de komst van Alfa Romeo zal dit ongetwijfeld veranderen. Wie van de twee er volgend jaar als ‘winnaar’ uit de bus zal komen kunnen we niet voorspellen, maar de kans op wrijving neemt hiermee enorm toe. Haas zal dan ook heel wat stappen moeten zetten om de Alfisten achter zich te houden.