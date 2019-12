Hippiebusjes als vervoersmiddel FIFA World Cup

En het is helaas geen T1

Tijdend de FIFA World Cup gaat Volkswagen het vervoer regelen in Doha. De hoofdstad van Qatar is voornemens een compleet elektrisch én autonoom vervoersmiddel in te zetten en heeft daarvoor VW als partner uitgekozen. Qatar Investment Authority (het staatsfonds) gaat samenwerken met Volkswagen om de infrastructuur te realiseren die nodig is om de zelfrijdende voertuigen in het huidige wegennet te laten rijden. Heel vreemd is deze samenwerking niet, QTA heeft namelijk ook wat belangen in Volkswagen.

Vier merken van de Volkswagen Groep gaan proberen te zorgen dat alles op rolletjes, of banden, loopt.

De afdeling bedrijfswagens levert 35 I.D. Buzz busjes. Het busje, wat ruimte biedt aan vier personen, kan autonoom door de stad pendelen. Ook aan grotere groepen is gedacht, Scania zet 10 high-tech bussen in tijdens de FIFA World Cup. Om te zorgen dat alle autonome technologieën werken bieden MOIA en Autonomous Intelligent Driving (AID) ondersteuning. Zij leveren de expertise om alles op tijd werkend te krijgen. Daarmee is nogal wat werk aan de winkel want het elektrische hippiebusje en zijn grote broer moeten nog getest worden. In 2021 wil Volkswagen al proeven gaan doen met de nieuwe voertuigen.

QIA-topman Mansoor Al Mahmoud ziet de ontwikkeling van de emissieprijs technologie niet alleen als winst voor zijn ‘eigen’ Qatar maar ook als innovatie voor de rest van de wereld. Helemaal uniek is het idee trouwens niet. Toyota komt al wat eerder met innovatieve voertuigen tijdens de Olympische Spelen in Tokio. In 2020 zal daar de e-Pallete volledig elektrisch en autonoom rondrijden om topsporters naar hun verblijf in het olympische dorp te pendelen. Ook Toyota denkt aan de grote groepen en doet dit met een waterstofbus, Sora, voor 79 inzittenden.

Volkswagen werkte tot 2017 samen met de NOC*NSF. Echter gooide het Internationaal Olympisch Comité (IOC) roet in het eten door een samenwerking met Toyota aan te gaan. Door de deal met in het contract een exclusiviteitsbeding moest onze nationale sportbond de relatie van bijna 30 jaar met Volkswagen verbreken. Zou het toeval zijn dat Volkswagen nu ook vervoer gaat regelen tijdens een sportevenement? (via Tech Crunch)