Red Bull legt verantwoording af voor teamorder

Ja daar was ‘ie dan, de onvervalste eerste belangrijke teamorder van het jaar. Red Bull legt verantwoording af over het hoe en waarom.

Net als vorig jaar lijkt het F1 kampioenschap weer ongemeen spannend te worden. In tegenstelling tot vorig jaar, rijden de twee ’tweede rijders’ van de teams die tot op heden de dienst uitmaken echter niet altijd op een straatlengte afstand van de kop van de race. Beide zaken opgeteld, betekent dat de deur voor een oude vertrouwde controversiële teamorder wagenwijd openstaat.

Salo-Irvine 1999 waarbij Mika zijn enige kans op een F1 zege miste. De meest potsierlijke van Schumacher en Barrichello in 2002. ‘Multi-21’ waarbij Vettel zijn Kampfgeist toonde. Felipe Massa die verteld werd ‘Fernando is faster than you‘, waarna ‘Nando alsnog de titel op een haar na verloor. Verstappen die ‘NO!’ riep toen hem verteld werd Sainz voorbij te laten in 2015. Enfin, we kennen ze allemaal nog uit het hoofd.

Een tijdje was de teamorder na alle ophef erover officieel verboden. Maar, omdat dat verbod niet te controleren viel en de belangen voor de teams zo groot zijn, is het weer losgelaten. Zo is deze volgens velen lelijke kant van de sport alweer enige tijd in volle glorie terug. Je eerste rijder zou immers aan het eind van het jaar elk puntje nodig kunnen hebben voor de titel.

Het was echter al enige tijd geleden dat de situatie zich voordeed dat een teamorder ‘nodig’ was, maar vandaag was het dan zo ver. Tot twee keer toe zelfs, of als je een beetje extreem bent drie keer, als we de niet gegeven teamorder meetellen. Verstappen had dat aan zichzelf te danken. Hij raakte namelijk van de baan in zijn jacht op Leclerc, waardoor hij achter teamgenoor Perez terechtkwam. Die zat al een tijdje vast achter Russell, dus het was op zich nog wel te begrijpen dat Red Bull Checo de opdracht gaf Max voorbij te laten op dat moment.

Later zat Max echter klem achter Russell en kwam Perez terug aanstormen. De Mexicaan kreeg echter níet de kans om voorbij Max te gaan en snel aan te vallen. Ja, uiteindelijk indirect wel, omdat Red Bull Verstappen naar de pit haalde. Maar dat duurde toch een paar rondjes, waarbij kostbare tijd verloren ging voor Perez. Sergio liet vervolgens zien dat dit niet nodig was geweest, door zelf binnen twee rondjes voorbij te gaan aan Russell.

Nadien ontstond situatie nummer drie. Nu Max gestopt was, zat hij achter Perez, maar kwam hij zienderogen dichterbij op nieuwe banden. De twee hadden echter een buffertje van zo’n tien seconden op Russell. Dat is geen straatlengte, maar toch voldoende om ze eventueel een robbertje te laten vechten om de zege. Red Bull koos daar echter nadrukkelijk niet voor. Perez moest Verstappen zo snel mogelijk voorbijlaten. De Mexicaan noemde dit oneerlijk, maar luisterde naar zijn broodheer. Na de race gaf hij aan er achter gesloten deuren nog wel even over te willen spreken.

Red Bull geeft bij monde van topmannen Horner én Marko nu echter al zalvende woorden. Volgens Horner had het team geen optie: hun taak is gewoon de twee auto’s zo veilig en snel mogelijk aan de meet brengen. Een tweegevecht dat tijdverlies en risico oplevert, past daar niet in. Op zich mooi, maar dan had Max Sergio ook even voorbij moeten laten eerder in de race.

Marko geeft aan dat hij Perez in ieder geval niet kwalijk neemt dat hij even tegenstribbelde. Sterker nog, daar heeft Der Helmut wel waardering voor. Als Perez dat niet zou doen, dan ‘was hij immers geen coureur’. In zijn gebruikelijke stijl zegt Marko tegenover de media na de race dit als volgt:

Het is logisch dat hij niet meteen zegt: ‘ik laat hem er langs’ om hem vervolgens als het ware uit te zwaaien. Helmut Marko, was zelf ook ooit coureur

Het subject zelf lijkt zich er bij neer te hebben gelegd dat de zaken er momenteel voorstaan zoals ze er voorstaan. De realiteit is natuurlijk ook dat Verstappen inderdaad vaak net wat sneller is en Perez dus ook wel weet hoe de vlag erbij hangt. Perez is een teamspeler en weet ook dat hij een unieke kans heeft bij Red Bull om op dit punt in zijn carrière mee te doen om zeges en podia. En hij weet natuurlijk ook dat als hij zodanig dicht in de buurt van Max zit dat teamorder nodig zijn, dat alleen maar goed is voor zijn toekomst bij het team.

Bovendien is er nog het Irvine-scenario. Momenteel staat Perez derde in het WK met 85 punten, terwijl Max leidt met 110 punten. Je weet nooit wat er nog kan gebeuren. Nou hopen we natuurlijk dat Max niet ergens een been breekt zoals Schumacher in 1999, maar een paar bizarre uitvalbeurten terwijl Perez goed scoort en je weet nooit hoe dingen lopen. Denk jij dat er nog wrevel komt binnen Red Bull dit jaar, of zal Perez tevreden zijn met wat hij heeft? Laat het weten, in de comments!

Image Credit: drie van de vier Red Bulls in formatie na de race