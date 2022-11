Ai, niet iedereen begrijpt het logo van Kia.

Het veranderen van een logo. De laatste jaren, met de overstap van 3D naar een plat design, hebben behoorlijk wat merken daarvoor gekozen. Sommige merken hielden vast aan het gebruikelijke logo (Volkswagen, Audi, etc), maar er zijn ook voorbeelden te noemen van merken die het tijd voor een frisse wind vonden. Denk aan Peugeot, Dacia en ook Kia.

Echter het laatste wat je wil is dat mensen opeens de draad kwijt zijn. Dat ‘probleem’ merken ze bij Kia. Wij autofanaten hebben daar natuurlijk geen problemen mee. Echter, het volk dat totaal geen verstand heeft van vierwielers begrijpt het nieuwe logo van Kia niet altijd.

Dat blijkt uit een onderzoekje van Twitter-gebruiker Shwinnabego. Het viel hem op dat er op Google opeens gezocht wordt op KN car. Het aantal zoekopdrachten is sinds de zomer van 2021 enorm toegenomen. Niet geheel toevallig is dat ook het jaar dat Kia overstapte op het nieuwe logo.

Andere zoekopdrachten gerelateerd aan deze zaak zijn KN SUV, KN car brand price en KN car brand electric. De zoekopdrachten zijn voornamelijk afkomstig uit de Verenigde Staten, Australië, Canda en het Verenigd Koninkrijk. Niet geheel toevallig Engels sprekende landen natuurlijk.

Als je inderdaad goed kijkt naar het logo zou je er de letters KN in kunnen zien. Genoeg reden voor duizenden nieuwsgierige mensen om op Google te zoeken op dit merk. Dat dus geen nieuw automerk is, we hebben het immers over Kia. De designer van het nieuwe logo zal zich ongetwijfeld achter de oren krabben..