BMW M baas sluit Supra met echte M power niet uit

Dikke M coupé, jungeh!

Zoals bekend komt er van de nieuwe BMW Z4 geen coupé. Maar dat maakt niet uit, want feitelijk is die er al. Het ding heet alleen geen BMW, maar Toyota. Met een beetje hulp uit Duitsland, heeft het Japanse merk de legendarische Supra-badge opnieuw tot leven gewekt (rijtest). In Europa heeft de Supra op papier net zoveel vermogen als de Europese Z40 M40i, maar het is inmiddels een publiek geheim dat de B58 in de Toyo er stiekem wat meer power uitgooit. Net als bij de Amerikaanse Z4 M40i, zitten er onder de gewelfde kap waarschijnlijk ongeveer 380 Germaanse Pferde.

Geheel volgens de regel van autoblogs cameraman en tune-held @martijngizmo, zou de Supra echter vast niet slechter worden van zeg, 100 pk extra (circuittest). Een simpele manier om dat te bewerkstelligen zou zijn om de S58 in het vooronder te leggen. De letter ‘S’ in de motorcode zegt echte kenners genoeg: het gaat dan natuurlijk om een ‘echt’ M GmbH blok. In dit geval is het de motor die in de nieuwe X3M en X4M ligt en ook in de nieuwe M3 zal komen te liggen. Maar zou BMW bereid zijn dit juweeltje ook uit te leveren aan een ander merk? Volgens BMW M’s nieuwe honcho Markus Flasch is dat onwaarschijnlijk, maar niet geheel uitgesloten, zo laat hij weten aan Autocar:

We’ve certainly made no offer to supply the engine to Toyota and no request has been made, as far as I know. But it’s an interesting idea, if unlikely for now. It would be a lot for us to give away, you might say. But I’d never say never.

In het voordeel van dit idee spreekt dat Flasch zelf ook een ‘echte kenner’ is. Reeds vóór zijn dienstbetrekking bij BMW reed hij al in een M coupé. De makkelijkste manier om de spirituele opvolger daarvan te creëren is de S58 aan Toyota geven. Fans van Supra’s met ramveel vermogen mogen dus een klein beetje hoop koesteren…