Autoblog advies: zuinig en licht werkpaard voor 3 mille

Voor de meeste mensen is een auto het vervoersmiddel nummer 1. Eventueel is er dan een motor naast om te genieten van de mooie zomerdagen. Niet in het geval van Arjan. Hij is namelijk verzot op alles wat slechts twee wielen heeft. Op dit moment heeft hij twee motorfietsen: een Suzuki GS500 en een heuse Ducati 748. Voor de goede context: dat is bijna de Ferrari F355 onder de motoren.

Arjan heeft onlangs een nieuwe baan. Gefeliciteerd! Nadeel: hij moet nu veel meer kilometers gaan maken. Arjan beseft dat een auto voor dit doeleinde toch wel nodig is. Omdat Arjan al een waanzinnige sportmotor heeft, hoeft hij geen dikke sportwagen. Nee, Arjan zoekt een kleine, comfortabele diesel. Aangezien hij al een Peugeot 106, 206, 306 en Alfa GT + 147 gehad heeft, mogen we die achterwege laten. Belangrijk is dat de volgende auto erg licht is. Alles zwaarder dan 1151 kilogram valt automatisch af, anders kan hij (naar eigen zeggen) veel beter de motor pakken. Oh, en stuiterbakken als een Volkswagen Lupo vallen automatisch ook af.

Arjan heeft zijn eisen en wensen duidelijk kenbaar gemaakt in een tabel:

Huidige /vorige auto's: Ducati 748/Suzuki GS500 (pekelfiets) Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: € 3.000 Jaarkilometrage: 30.000 km Brandstofvoorkeur: Diesel Reden aanschaf andere auto: Gewisseld van baan Gezinssamenstelling: Getrouwd geen kinderen Voorkeursmerken /modellen: Audi A3, Citroen C3 een Alfa doet het ook altijd goed No-go modellen / merken: Alles zwaarder dan 1151 k

Voordat we beginnen met de aanbevelingen: in deze prijsklasse spelen er meer dingen mee dan alleen een betrouwbaar imago. Er zijn wel degelijk goede auto’s te vinden voor 3.000 euro, maar je moet op je hoede zijn. Check daarom altijd de onderhoudshistorie. Is deze niet compleet? Dan kijk je gewoon even verder. Probeer zo goed mogelijk te beoordelen hoe de staat van de auto is. Kleine krasjes of deukjes zijn niet erg, maar controleer of alle elektronische items werken. Kijk even onder de motorkap: zijn de vloeistoffen keurig bijgevuld. Hoe zijn de banden eraan toe? Schuin afgesleten C-merk banden? Dan kijk je verder. Anders kan de auto bij de volgende beurt meteen voor 1.000 euro verspijkerd worden. Koop je de auto bij een garage? Probeer geen korting te krijgen op de auto, maar beding een beurtje. Dat bespaart je uiteindelijk meer geld.

Citroen C3 1.4 HDi Ligne Ambition

€ 2.450

165.000 km

2002

Deze had Arjan zelf in gedachten: een Citroën C3. Is het wat? Nou, voor zijn specifieke eisen eigenlijk wel. De Citroën C3 is helemaal vrij van dynamische capaciteiten. Dit is een klein, charmant en comfortabel autootje. Kijk wel even of de auto goed zit, want de stoelen zijn niet naar ieders smaak. Je zit relatief hoog en de stoelen zijn wat smal. Het onderstel is vooral erg soepel. Dankzij de hoogte van de auto is de C3 wel een beetje zijwindgevoelig. De 1.4 motor is vrij zuinig, maar verwacht geen flitsende prestaties. In het budget zijn er voldoende te vinden met KM-standen onder de twee ton.

Opel Corsa 1.3 CDTI Silverline (C)

€ 2.900

185.000 km

2005

Zo’n auto die je werkelijk overal ziet rijden, maar waar je nooit bij stilstaat. Ja, dames en heren, de Opel Corsa is hutspot op wielen. Maar net als met hutspot doet het wel wat het moet doen. De Corsa is relatief ruim en vaak behoorlijk goed uitgerust. In het budget zijn voldoende exemplaren te vinden met bijvoorbeeld airconditioning en fabrieksradio. De motor is op zich soepel en relatief stil, maar niet gezegend met een dosis vermogen. Met andere woorden: erg langzaam. De hele dag 110 km/u op de rechterbaan van de snelweg rijden levert echter wel leuke verbruikscijfers op. Gewoon een prima auto, waar niet zo heel erg veel mis mee is.

Volkswagen Polo 1.9 TDI Comfortline

€ 2.450

195.000 km

2002

Dit is een lastige. De Volkswagen Polo is in principe een logische concurrent. Je ziet wel dat de restwaarde van Volkswagens een stuk hoger ligt, want de Polo’s in het budget zijn aanzienlijk ouder en hebben meer kilometers gelopen. Tijdens onze zoektocht kwamen we bij particulieren enkele exemplaren tegen met de 1.9 TDI motor. Dat blok is wat rauw, nagelt nogal en bij volgas trakteert ‘ie je achterligger met lekker veel roet. De combinatie van veel vermogen, trekkracht en een aangenaam gebruik maakt echter veel goed. De driecilinder 1.4 TDI is beter te vinden in het budget, maar is te traag en ongemanierd. De Polo is vooral op comfort afgestemd. Het is geen bijzondere auto om bochten mee te maken. Voor langere ritten wel prima, alhoewel de stoelen plankhard zijn. De één houdt ervan, de ander niet. Even uitproberen dus. Aandachtspunten zijn er ook, die kun je bekijken in dit aankoopadvies.

Peugeot 1007 1.4 HDI Urban

€ 2.950

240.000 km

2007

Ok, dan is het nu tijd voor een knotsgek apparaat. Het is heel erg makkelijk om de Peugeot 1007 compleet de grond in te trappen. Toch voldoet de auto in dit specifieke geval aan jouw wensen en eisen. Ten eerste de zitpositie, die was op zich prima in de 1007. Ook is de 1007 behoorlijk comfortabel, je hebt het idee in een grotere auto te zitten. De 1007 geeft wel een nieuwe definitie aan het woord ‘traag’. Je moet echt heel erg je best doen (en wind mee hebben) om een dikke boete te scoren. Maar het grootste voordeel is dat de auto alleen in de smaak viel bij oudere mensen. Grote kans dat een 1007 daadwerkelijk ‘van een oud vrouwtje’ is geweest!

Fiat Grande Punto 1.3 M-JTD Actual

€ 2.600

210.000 km

2011

Waarschijnlijk is dit een van de meest aanbevolen auto’s van deze Autoblog-rubriek. Daar zijn een paar goede redenen voor. Ten eerste is de Grande Punto (aankoopadvies) gewoon een fraai autootje om te zien. Met name die achterkant is knap gedaan. Ten tweede de uitrusting: de meeste Grande Punto’s zijn goed uitgerust met airco, radio en elektrische ramen. Vaak zit er ook nog een leuk setje wielen onder. Je krijgt dus heel erg veel auto voor je geld. Nadelen: de stoelen zijn niet ieders favoriet. Ook is de wegligging niet briljant. De Punto is niet sportief, maar ook niet bovengemiddeld comfortabel. In het budget zijn er Punto’s van dit decennium te vinden. Qua betrouwbaarheid scoort de Punto niet onaardig, vooral even lette op de elektronica.

Mitsubishi Colt 1.5 Di-D Invite

€ 2.750

225.000 km

2007

Mocht je heel erg nationalistisch zijn ingesteld, dan is deze auto de beste optie. De Mitsubishi Colt is gebouwd in het Nederlandse Born. Grandioos, maar wat krijg je voor je geld? Nou, op zich best veel. De Colt is een stuk ruimer dan de alternatieven, die heer staan beschreven. De 1.5 diesel is ook uitstekend: lekker veel vermogen en koppel in vergelijking met de anderen. Ook is de betrouwbaarheid uitstekend (aankoopadvies). De vijfdeurs is niet zo heel mooi (best wel lelijk eigenlijk), maar de driedeurs is best een kek autootje om te zien. Iedereen vergeet dat deze auto überhaupt ooit bestaan heeft, dus de prijzen zijn zeer schappelijk.

Renault Clio 1.5 dCi Dynamique Luxe

€ 2.950

220.000 km

2006

De meest typische Franse auto in dit overzicht. De Clio is comfortabel zonder zompig te zijn, iets wat Fransen uitstekend kunnen. Hetzelfde geldt voor de motor. De 1.5 dCi is een uitermate prettige metgezel. Niet bijzonder krachtig, maar wel een fijn blok in de omgang. Zoals ze zeggen: zo smeuïg als een een pot pindakaas. Ondanks dat Renault de Clio enorm heeft verbeterd is de Clio niet het laatste woord in betrouwbaarheid. Het zijn vaak wat kleinere, elektronische storingen en de voortrein. @Wouter legt je in deze video uit welke punten extra aandacht verdienen als je een Clio uitzoekt.

YOLO: Ford Focus 1.6 TDCi Trend

€ 2.950

200.000 km

2007

Een Ford Focus diesel als YOLO? Zijn we dan helemaal van het padje afgeraakt? Nee. We weten namelijk: het gewicht van de Focus is hoger dan Arjan graag zou willen. Toch raden we aan om even te kijken naar de Focus. Het is een van de weinige auto’s die daadwerkelijk in de buurt komt van de fabrieksopgave. Het onderstel is in zijn klasse uitstekend, voldoende comfortabel, maar ook capabel genoeg om wat harder te rijden. Daarbij is de Focus een klasse hoger dan de andere auto’s in deze lijst. Dankzij een grotere spoorbreedte en wielbasis is de Focus rustiger. Laatste voordeel: voor 3 mille kun je een heel redelijk exemplaar op de kop tikken. Uiteraard is het wel een risico, want de Focus kent zo zijn problemen. Lees daarom dit aankoopadvies goed door.

