Alfa Romeo verkocht bijna 2x zoveel auto’s in Nederland

Doen ze goed, daar in Italië.

Het is geen verrassing dat Alfa Romeo nog altijd moeite heeft met het grootschalig aan de man brengen van auto’s. Omdat het ook weinig zin heeft om het tegen de grote Duitse en Franse fabrikanten op te nemen, moet het tactisch te werk gaan om zichzelf staande te houden. Door hun gamma uit te breiden met een aantal pareltjes, en mogelijk nog meer, lijkt dit vrijwel direct een impact te hebben op hun verkopen.

Natuurlijk zitten er een paar haken en ogen aan, al moeten we zeggen dat het nog vrij beperkt blijft met de tegenvallers. Alfa Romeo verkocht afgelopen jaar eigenlijk alleen minder Giulietta’s. De verkopen van de stijlvolle bolide daalden met iets meer dan 30 stuks. Dit maakten ze echter weer tot op zekere hoogte goed door meer dan 20 MiTo’s extra te verkopen.

Al met al stegen de verkopen van 998 naar 1.714 stuks. Niet zozeer een verdubbeling, maar hoe dan ook een enorme stijging. Deze is grotendeels te danken aan de Giulia, die bijna verdriedubbelde in aantallen, en de Stelvio, die als nieuwkomer binnentrad.

Model Verkoop 2017 Verkoop 2016 Verschil t.o.v. 2016 4C 25 19 + 31% Giulietta 454 488 - 7% Giulia 755 269 + 180% Mito 243 222 + 9,5% Stelvio 236 0 - Overige 1 0 - Totaal 1.714 998 + 71,7%

Het is overigens opmerkelijk dat Alfa Romeo dit jaar maar liefst zes extra 4C’s verkocht ten opzichte van het voorgaande jaar. Daarnaast ging er wel één hele ‘overige’ Alfa Romeo naar een voor ons onbekende Nederlander. Wellicht dat de beste man/vrouw zo’n schitterende 8C Competizione op de kop heeft weten te tikken?

