Elon Musk daagt Vladimir Putin uit tot vuistgevecht

Elon Musk heeft onlangs weer een nieuwe stunt uitgehaald. Dit keer heeft hij Vladimir Putin uitgedaagd tot een gevecht met als inzet Oekraïne.

Zoveel dingen zijn bizar dezer dagen, dat je nergens meer van opkijkt. Terwijl de oorlog in Oekraïne doffe ellende veroorzaakt voor met name de mensen in de regio zelf, is het voor anderen ook gewoon weer iets om wat gekke dingen over te tweeten. Niet dat dit nou per se een sneer is naar Elon Musk, relativering moet er immers ook soms zijn. Toch is het wellicht niet heel handig en tactisch, dat de Muskias Vladimir Putin onlangs heeft uitgedaagd voor een mano a mano gevecht. De inzet zou dan Oekraïne zijn…Juist ja.

I hereby challenge

Владимир Путин

to single combat



Stakes are Україна — Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2022

Dat cyrillisch schrift betekent respectievelijk ‘Vladimir Putin’ en ‘Oekraïne’. Later tagde Elon nog even het Kremlin erbij, zodat de boodschap goed aan zou komen. Elon staat dus zo lijkt aan de kant van Oekraïne in dit gevecht. Hij heeft met SpaceX ook Starlink beschikbaar gesteld aan het land, mocht internet her en der uitvallen. Daarnaast is/was Supercharging gratis beschikbaar voor mensen die nog in Oekraïne en het grensgebied rondcrossen met iets anders dan tanks. Dat gezegd hebbende, twitterde Musk laatst ook, dat hij achter het Russische volk staat ‘dat dit allemaal niet wil’.

Inmiddels hebben enkele andere kleurrijke figuren zich ook bemoeid met de kwestie. Joe Rogan bijvoorbeeld, bekend podcast-host, heeft aangeboden Elons training wel te willen organiseren voor wat in zijn ogen een 'epic fight' zou worden. De Tjetjeense rebellenleider Ramzan Kadyrov heeft een minder hoge pet op van Elon. Hij zegt dat Elon als een heel ander mens uit Tsjetjenië terug zou keren na zijn gevecht met de veel sterkere Putin. Hij noemt Elon daarbij ook 'Elona'. Ouch.