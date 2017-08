Mazda patenteert motor met turbo’s én supercharger

Zoom-zoom²!

Waar het er regelmatig op lijkt dat de verbrandingsmotor z’n beste tijd gehad heeft, gaat Mazda stug door met het oprekken van de efficiëntie van diesels en benzinemotoren. Daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee, al is het maar vanwege het geluid en het broodnodige stukje beleving/emotie.

Onlangs kondigde Mazda aan dat de Japanners een benzinemotor hebben ontwikkeld (HCCI) die dankzij een enorm hoge compressieverhouding zonder bougies z’n werk kan doen. De details over dit blok zijn helaas nog niet bekend, maar we zijn nu al zeer benieuwd naar alle ins en outs.

Recentelijk dreef een nieuw patent van Mazda boven waarin wederom een interessant concept wordt geschetst. Het gaat om een benzinemotor met twee turbo’s én een elektrische supercharger. Die laatste zorgt voor de power onderin het toerengebied, daarna nemen de turbo’s het over.

Dan komen we bij het écht sappige gedeelte. Dit blok is namelijk geschikt voor achterwielaandrijvers. Het ligt dus voor de hand dat de motor in de MX-5 komt te liggen. Andere RWD’s heeft Mazda immers niet in het gamma. Aan de andere kant: het gaat nog maar om een aangevraagd patent. Er bestaat altijd kans dat de motor het productiestadium niet eens haalt. Wellicht trouwens dat de RX-Vision een geschikte kandidaat is. Of moet die per se een wankelmotor krijgen?