Hoe één ongeluk Toyota ruim 200 miljoen kostte

Alleen in de Verenigde Staten.

‘The Land of the Free‘, zo noemen ze de Verenigde Staten ook wel. Het land heeft het afgelopen jaar talloze veranderingen doorstaan, dankzij de komst van Donald Trump en de algemene reactie op zijn politieke ideeën. Een ding dat in deze korte tijd absoluut niet is veranderd, is de drang om multinationals voor de rechter te slepen in de hoop gerechtigheid te vinden er een flinke pot geld aan over te houden.

Deze week bewijst een Texaanse staatsjury dat het systeem nog altijd op haar gat ligt. Een gezin uit Dallas, dat in september 2016 twee kinderen verloor bij een tragisch ongeluk, heeft van Toyota namelijk 242 miljoen dollar aan schadevergoeding gekregen, nadat de jury het voordeel gaf aan het gezin. Hiervan is meer dan de helft, 143,6 miljoen dollar, bedoeld om de autofabrikant te straffen.

Bij het ongeluk, twee jaar geleden, verloor het gezin hun driejarige zoon en hun vijfjarige dochter, nadat de Lexus ES 300 waarin ze reden vanachter was aangereden. Hoewel de kinderen in veilige kinderstoelen zaten, resulteerde de klap tegen de voorstoelen uiteindelijk in fatale verwondingen. De jury oordeelde als volgt: “[the seats were] unreasonably dangerous and the defendants failed to warn about those dangers.“

Over de stoelen voegde de advocaat van de familie er nog aan toe: “The automaker made a conscious decision to protect front-seat occupants from crash injuries like whiplash at the expense of rear-seat passengers.“

Een dergelijk verlies is natuurlijk niet gemakkelijk te incasseren. Hierom heeft Toyota haar volgende stap niet uitgesproken. De kans bestaat dat Toyota, het moederbedrijf van Lexus, binnenkort in hoger beroep gaat. (Bron: Reuters)