“Verstoten Red Bull-pupil komt terug naar F1”

Jean-Eric Vergne plukt de vruchten van zijn recente succes.

Goede kansen zijn alleen bestemd voor zij die goed presteren. Dit heeft JEV, of Jean-Eric Vergne, inmiddels wel begrepen. De Fransman heeft na vier jaar in de Formule E eindelijk groot succes behaald door de titel binnen te slepen. De raceklasse wordt veelal gezien als dé plek waar coureurs heen gaan die niet voldoende talent hebben om te presteren in de Formule 1, maar Vergne lijkt deze gedachtegang nu bij het afval te willen gooien.

De Fransman liet dit weekend op Silverstone, voorafgaande aan de 6-uursrace van het World Endurance Championship, tegenover CRASH weten dat hij in het licht van de F1-stoelendans een aantal telefoontjes heeft gehad. Merkwaardig, want hoewel de Fransman absoluut geen trage knul was in zijn tijd in de Formule 1, verkoos Red Bull destijds Ricciardo in plaats van Vergne. Daarna gebeurde het onvermijdelijke: nadat hij uit de spotlichten van de hoogste klasse van de Formule 1 was verdwenen en weinig indrukwekkende dingen liet zien, vergaten mensen enigszins dat hij überhaupt bestond.

Gelukkig komt JEV in 2016, na een stint bij Andretti Autosport en DS Virgin Racing, terecht bij het kleine team van Techeetah. Hier pakt JEV in zijn eerste seizoen meteen een respectabel aantal punten, evenals een viertal podia én een overwinning. Met dit fijne momentum in het hoofd, begint Vergne het volgende seizoen direct op de juiste manier: met een tweede plaats. In de loop van het seizoen wint de Fransman liefst vier wedstrijden, waardoor hij uiteindelijk voldoende punten in de zak heeft om zichzelf het kampioenschap toe te eigenen.

Hoewel Jean-Eric niet heeft laten vallen welke Formule 1-teams hem nu precies hebben gebeld, ligt het in de lijn der verwachting dat het om Toro Rosso gaat. Na de overstap van Daniel Ricciardo naar Renault en Sainz’ vertrek naar McLaren, lijkt de weg voor Pierre Gasly vrijgemaakt te zijn van obstakels om zijn debuut te maken voor Red Bull. Hierdoor blijft, in theorie, Brendon Hartley alleen achter bij Toro Rosso. Het probleem is echter dat Hartley, in tegenstelling tot Gasly, niet buitengewoon goed presteert met het materiaal dat hij in handen heeft. Toch zal Toro Rosso hem in verband met continuïteit aan willen houden. De vraag is echter wie Gasly moet verplaatsen. Er worden verschillende namen genoemd, maar in vrijwel alle gevallen gaat het om een piepjonge rookie, zoals een Lando Norris (Formule 2) of Daniel Ticktum (Formule 3).

Hierom is het niet vergezocht om te zeggen dat de telefoontjes die JEV heeft ontvangen, bij het adres van Red Bull-talentenjager Helmut Marko vandaan zijn gekomen. Of Toro Rosso hem ook daadwerkelijk vast zal leggen voor het volgende seizoen is een totaal andere kwestie, maar wijzelf zouden JEV graag terug in de Formule 1 zien. Zoals de Fransman zelf al aangeeft, heeft hij nu wel het juiste gereedschap in handen om succesvol te zijn: