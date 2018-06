Zo vermoordt Donald Trump dikke Duitse cabrio’s

Bouwt hij er vier muren omheen en gooit hij ze daarna vol met cement om als fundering voor een vastgoedproject te dienen?

Nou nee, dat niet. Maar op een andere manier bedreigt Trump wel de toekomst van dikke Duitse cabrio’s. Deze auto’s worden namelijk extra hard getroffen door een potentiële verhoging van de importheffing op Europese auto’s. Meerdere redenen liggen hieraan ten grondslag.

Ten eerste hebben cabrio’s het sowieso zwaar de laatste jaren. Steeds minder mensen willen kennelijk genieten van een auto met een open kap en in Harderwijk zijn ze inmiddels verboden. Bij veel huis-tuin-en-keuken merken zijn de drop tops dan ook al verdwenen uit het gamma. Doch niet alleen ‘Jan Modaal cabrio’s’ verdwijnen: ook ‘premiums’ als BMW en Audi hebben recentelijk bekend gemaakt hun cabrio-aanbod wat te kortwieken. Echter, deze trend heeft verder niks met Trump te maken, toch?

In principe niet, maar als Trump de vraag naar (Europese) cabrio’s een extra knauw geeft, wordt de business case voor deze modellen nóg slechter. Immers gaat het in de autowereld ook om schaalvoordelen en synergieën et cetera. Hoe minder auto’s je verkoopt van een bepaald model, hoe groter de (vaste) kosten per auto. Je kan deze dan immers uitsmeren over een kleinere groep klanten. Automotive News quoot een anonieme insider bij een van de grote merken als volgt:

The tariffs, if they materialize, would call into question the business case for many niche models we currently sell in the United States. Convertibles are a particular headache.

Zónder extra importheffing zouden Mercedes en BMW naar schatting respectievelijk 20.000 en 16.000 cabrio’s verkopen in ‘Murica. Maar mocht Trumps importheffing er komen, zou het volgens een analist bij Evercore ISI voor Mercedes al niet meer interessant zijn de SL (rijtest) te verkopen in de States.

Vervolgens kan je de volgende schakels in deze ketting zelf wel bedenken. Amerika is voor cabrio’s namelijk een hele belangrijke markt. In Azië koopt men open auto’s niet in groten getale, omdat er daar veel luchtvervuiling is en/of de koperen ploert de hoofden van inzittenden teistert. Mocht Amerika als markt dus ‘wegvallen’, is een auto als de SL aan blijven bieden in Europa al snel ook niet meer interessant. Je wordt bedankt, Trump.