Je nieuwe importhok kost nu meer dan ooit - Autoblog.nl

Officieel is er volgens onze overlords nog geen inflatie. Toch wordt alles duurder. Zo ook je nieuwe importhok.

De ECB heeft het er maar druk mee, al dat geprint van nieuw geld. Onze overlords doen er alles aan om de huidige status quo door de Big Reset heen te slepen en daarbij tevens de pro-EU agenda vorm te geven. Grote bedrijven worden immers niet zo bang van een beetje inflatie. Zij verkopen hun producten dan gewoon voor wat meer geld. En passant zien onze Europese overlords hun kans schoon met het monetaire beleid wat welvaart van de rijke landen over te hevelen naar de wat minder rijke landen.

Door er joekelveel geld bij te printen, wordt elke reeds verdiende Euro immers minder waard. Heb je dus niet zoveel meer aan. Elke opgebouwde Euro schuld wordt tegelijkertijd ook minder waard. Dus zo’n opgebouwde schuld is opeens ook wat minder erg. Zo hoef je dus niet eens meer letterlijk op papier geld over te maken naar Zuid- en Oost-Europeaanse broeders, wat politiek altijd gevoelig ligt. Dat komt op deze manier automatisch al voor de bakker.

De Nederlandse Jan Modaal kan inmiddels al lang geen nieuwe gezinsbak meer kopen. De kaalste der kale Passats doet je 40 ruggen. Zodoende rijdt Jan nu rond in een okkazie van gemiddeld 11 jaar oud. Tien jaar eerder was dat nog gemiddeld negen jaar oud. Omdat niemand meer een nieuwe gezinsbak koopt in Nederland, moet Jan zijn waggol tegenwoordig bij Otto Normalverbraucher over de grens ophalen. Maar ook Otto heeft te kampen met duurdere boodschapjes. En zodoende is je splinternieuwe tweedehands importhok nu ook duurder dan ooit.

Het onvolprezen mobile.de heeft namelijk becijferd dat de gemiddelde prijs van een auto op de site nu 24.793 Euro bedraagt. Er staan op dit moment zo’n 720.000 auto’s te koop uit Die Heimat op de website. In het begin van de Coronacrises daalde de gemiddelde prijs van een okkazie nog met 5,2 procent. Inmiddels is dat echter weer ruimschoots ingehaald. Nooit was de gemiddelde prijs van een Duits tweedehandsje hoger dan nu.

Overigens hebben de hogere prijzen kennelijk wel zijn weerslag op de standtijd van de buitenkansjes op het terrein van de dealer. Met name SUV’s raken daarbij relatief gezien uit de gratie, opvallend genoeg. In maart 2020 duurde het gemiddeld 104,4 dagen voordat een tweedehands SUV-je een nieuwe eigenaar vond. Nu is dat opgelopen naar 117,7 dagen. Alleen cabrio’s staan nog langer, zij het nipt (118,1 dagen). Dus wil je courante waar hebben: koop een station, hatchback of een sedan. Waarvan akte.