Hoe is deze BMW-motor in hemelsnaam in deze auto beland?

Zo kom je ze niet vaak tegen.

Waarom kopen mensen een Amerikaanse oldtimer? Niet voor de kleine onderhoudskosten, de korte afmetingen of het lage verbruik. Nee, je koopt een Cadillac of Lincoln voor de pruttelende achtcilinder in het vooronder, nietwaar? Toch heeft het iemand behaagd om het volbloed Amerikaanse hart uit een Buick Riviera te takelen, er een degelijke Duitse dieselmotor in te leggen en hem te koop te zetten op Marktplaats.

Origineel lag er een enorme 7,0-liter V8 onder de eveneens gigantische motorkap van deze Buick. De Amerikaan stamt uit 1967 en is officieel een hardtop coupé. In zijn 58-jarige leven heeft ‘ie nog geen 115.000 kilometer afgelegd. Geinig detail aan de Riviera: er zitten ronde verborgen koplampen achter de glaasjes.

De Duitse motor is getuned

De nieuwe Duitse krachtbron is een M57D30-dieselmotor die je ook kunt vinden in de E39 530d. We hebben het over een 3,0-liter zescilinder die vastzit aan een vijftraps handbak. Normaal gesproken levert deze motor maximaal 190 pk, maar dit specifieke blok is getuned. Hoe weten we niet, maar op de testbank zou de zes-in-lijn nu 248 pk en 558 Nm produceren. Dat moet meer dan genoeg zijn.

Volgens de verkoper loopt en rijdt de Buick, maar moet er nog wel een monteur of handige liefhebber langs komen. De elektra werkt niet helemaal naar behoren en er is iets mis met de stuurinrichting. De verkoper noemt het stuurgedrag ”sketchy”. Ga je hem dus ophalen dan doe je er verstandig aan om een takelwagen mee te nemen.

De remmen daarentegen zijn kortgeleden opgefrist. Daarbij zijn ook de remcilinders en remkrachtverdeler meegenomen. Het matzwarte koets ziet er vrij puik uit en hetzelfde kunnen we zeggen over het interieur. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar de lederen bekleding.

Je kunt de Buick bezichtigen bij de dealer in Drachten. De Amerikaanse coupé met Duits innerlijk staat voor € 8.950 te koop op Marktplaats. Koop dan?

Bedankt voor de tip, Hugo! Stuur jouw tips door naar [email protected]!