Wat klopt er niet aan deze 5 Serie op Marktplaats?

Kijk maar eens goed.

Stel: je wil eigenlijk een 5 Serie G30, maar je wil ook youngtimer rijden. Dan moet je óf 7 jaar wachten en hopen dat de youngtimerregeling nog bestaat, óf je kunt nu deze 5 Serie op Marktplaats kopen. Dit is namelijk een F10 die omgetoverd is tot G30.

De auto is voorzien van nieuwe koplampen, grille, bumper, voorschermen en achterlichten. De neus heeft de look van een M5 gekregen. Als je toch aan verbouwen bent, waarom dan niet meteen voor de dikste versie gaan?

Met deze auto ga je zeker mensen voor de gek houden, want de zijkant van de G30 lijkt sprekend op de F10. De zwarte kleur helpt ook mee. De kont is misschien nog het zwakste punt, want de achterlichten zijn niet helemaal overtuigend en de achterbumper is ongewijzigd.

Met het interieur val je sowieso door de mand, maar er is een poging gedaan om het een en ander te moderniseren. Er is een aftermarket touchscreen gemonteerd en een nieuw stuur met forged carbon afwerking. Tsja, je moet er ervan houden.

De motor is vaak een deceptie bij dit soort auto’s, maar deze keer valt het mee. Het is gewoon een dikke 535i, met 306 pk. Niks mis mee. En het is dus gewoon een youngtimer. Deze F10 is van het eerste bouwjaar (2010), en komt daarmee precies in aanmerking voor de youngtimerregeling. Veel moderner gaat een youngtimer niet worden.

Wat moet dat kosten? De verkoper op Marktplaats wil er €18.000 voor hebben, terwijl er 184.000 km op de klok staat. Dat is niet goedkoop, maar we hebben gekkere prijzen gezien voor dit soort creaties.

Met dank aan Derek voor de tip!