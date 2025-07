Mijn oprechte excuses voor de nachtmerries. Dit is de goedkoopste BMW i7 van Marktplaats.

De huidige BMW 7-Serie vormde een ferme schok voor de betere BMW liefhebber toen deze gepresenteerd werd. De ontwerpers lijken vooral hun best gedaan te hebben om ‘m zo lelijk mogelijk te maken. De neus is monstrueus, doch ook de proporties lijken voor geen meter te kloppen. De beltline is gewoon veel te hoog. De kennert ziet dat ook aan de neus en de zijkant, maar het is misschien wel meest opvallend aan de achterkant. Kijk maar eens wat een rare, hoge en smalle kont de Siebener heeft.

Horror. Nee dit is geen Italiaans gesneden E32 meer. En ook zeker geen E38, F01 of zelfs prelift G11. De stijl en subtiliteit is ver te zoeken. Maar goed, je wil er toch een, want het is een dikke BMW. En in elektrische vorm, kan je je alsnog overal vertonen met deze luxe slee. Al is het maar omdat iedereen die jou ziet, toch in steen verandert, dus dan maakt het niet meer uit. Blijft de vraag over; hoeveel kost dat nu nog op Marktplaats?

Het antwoord is minimaal 81.900 Euro. Daarvoor krijg je deze blauwe unit uit 2024 met ongeveer 30.000 kilometer achter de rug. Zo goed als nieuw dus. Het is een eDrive50 met een M pakket. Ironisch genoeg heeft de auto ook het Conaisseur Pack. Dat bestaat uit geventileerde voorstoelen met een massagefunctie. Lekkel lekkel.

Over luxe heb je natuurlijk sowieso niet te klagen in deze i7. De auto zit bomvol met alle modernste snufjes die je maar kan bedenken. Tevens is er een Bowers & Wilkins geluidsinstallatie en leder in de kleur Merino Mokka. Geen wonder dus dat ook de BMW dealer op Marktplaats vooral plaatjes van het interieur heeft geplaatst.

Met de BMW premium selection garanties kan je zo instappen en wegrijden mocht je dat willen. Mij niet gezien, maar ach, each his own hè; wij oordelen niet. Zie jij deze Siebener (inmiddels) wel zitten? Of kan je er ook nog steeds niet naar kijken? Laat het weten, in de comments!