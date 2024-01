Hoe is het met de XM die tegen een boom werd geparkeerd?

We kunnen eindelijk de schade inspecteren van de BMW XM die door een dronken bestuurder tegen een boom werd gereden.

Als een dure auto crasht is dat soms heel pijnlijk om te zien, maar als iemand in dronken toestand een BMW XM tegen een boom parkeert is het een ander verhaal. Daar zal niemand rouwig om zijn. Het is eigenlijk alleen erg voor de boom.

Het ongeluk in kwestie dateert van november vorig jaar, maar we moesten het toen maar doen met één foto, die een wijkagent gedeeld had. En op die foto was totaal niet te zien wat de schade was, op een geklapte airbag na.

Twee maanden later kunnen we nu de schade alsnog inspecteren, want de BMW XM in kwestie staat nu bij Boonstra Schadevoertuigen. Althans, we hebben een zeer sterk vermoeden dat dit ‘m is. De uitvoering is precies hetzelfde en de schade zit vooral rechtsvoor, waar de auto tegen de boom reed. Het kan dus niet missen.

Op basis van de geklapte airbag hadden we al een vermoeden dat de aanrijding met de boom geen zacht kusje was. De neus blijkt inderdaad flink in de kreukels te liggen. Op de flank linksachter heeft de auto ook nog iets geraakt en het linkerachterwiel staat in een onnatuurlijke hoek. Nu heeft de XM vierwielbesturing, maar het andere wiel staat wél recht.

Ondanks de stevige schade wordt er toch nog een flink bedrag gevraagd voor deze auto. Om deze BMW XM mee te nemen moet je eerst €82.950 overmaken naar Boonstra Schadevoertuigen. Dat is weliswaar een stuk minder dan de nieuwprijs (ergens tussen de €180 en de €200k), maar alsnog is het een hoop geld. Voor dat bedrag heb je ook een nette X5 M, die volledig intact is…

Voor de eigenaar is het in ieder geval een flinke financiële tegenvaller, want hij heeft waarschijnlijk geen geld van de verzekering gezien. En waarschijnlijk heeft hij ook nog steeds zijn rijbewijs niet terug, omdat hij onder invloed reed en vervolgens weigerde te blazen.

Met dank aan @vbarchetta voor de tip!