Elektrische Giulia-opvolger krijgt 800 km range

Belangrijk nieuws vanuit Stellantis: ze hebben een gloednieuw platform klaar, voor onder andere Alfa Romeo.

Ja, ook ons geliefde Alfa zal er aan moeten geloven: de stap naar elektrisch. De ronkende zescilinder zal dus verdwijnen, maar hopelijk geldt dat niet voor het fraaie design. De grote baas van Alfa Romeo vertelde vorige maand nog dat ze vasthouden aan de sedan, dus dat is in ieder geval goed nieuws.

STLA Large

We krijgen nu alvast een tipje van de sluier opgelicht, want Stellantis presenteert hun gloednieuwe STLA Large-platform. Dit ziet er op de plaatjes niet zo spannend uit, maar dit is wel degelijk een belangrijke onthulling. Dit nieuw platform vormt de basis voor een nieuwe generatie grote auto’s binnen Stellantis, zowel met als zonder verbrandingsmotor.

Hoe zat het ook al weer met de platforms van Stellantis? Het gros van de huidige EV’s van Stellantis staat op het e-CMP platform (de e-208, e-2008 en consorten), wat opgevolgd wordt door het STLA Small platform. Het STLA Medium platform debuteerde onlangs met de e-3008. Daarboven komt nu dus het STLA Large-platform.

Ondergeschoven kindjes

Op dit platform komen voor de afwisseling geen Peugeots en Opels te staan, maar Jeeps, Dodges, Chryslers, Alfa’s en Maserati’s. Dat waren tot op heden een beetje de ondergeschoven kindjes van Stellantis, maar die komen nu dus aan de beurt.

De Amerikaanse merken lijken niet zo relevant voor ons, maar vergis je niet: de volledig elektrische Jeep Wagoneer S (linksboven) komt waarschijnlijk ook onze kant op. Dit wordt een van de eerste modellen op het nieuwe platform, samen met de nieuwe Dodge Charger.

Allemaal leuk en aardig, maar vooral interessant is dat er ook een nieuwe Alfa Romeo komt op dit platform. Mogelijk zelfs twee. Er wordt nog niks over verklapt, maar waarschijnlijk krijgen zowel de Giulia als de Stelvio een elektrische opvolger.

Specificaties

De specificaties van het nieuwe platform zijn veelbelovend: voor de elektrische sedans mikt Stellantis op een range van wel 800 km. Dat wordt mogelijk gemaakt door een accupakket van 118 kWh. Aan kleine accu’s doet Stellantis sowieso niet met dit platform, want het begint bij 85 kWh.

Met het snelladen komt het ook wel goed, want dit platform is geschikt voor 800V-architectuur. Daarmee kun je tot 4,5 kWh per minuut laden. Overigens zullen niet alle auto’s op dit platform 800V krijgen. Stellantis maakt ook nog gebruik van 400V.

Met het STLA Large-platform begeeft Stellantis zich ook in de arena van de krankzinnig snelle EV’s. Reken op auto’s die in 2 á 3 seconden van 0 naar 100 km/u knallen. Dit is vooral belangrijk voor de Dodge Charger Daytona, want dit moet een echte dragracer worden.

Acht modellen

Wanneer kunnen we de eerste modellen op dit platform verwachten? De Dodge Charger en Jeep Wagoneer zullen dit jaar nog de spits afbijten. De komende 2 jaar zullen er in totaal acht nieuwe modellen onthuld worden. Inclusief minstens één Alfa en een Maserati dus.