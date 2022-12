Krijg nou wat: Mansory BMW X7 heeft kleinere (!) grille

Zelfs bij Mansory denken ze: moet dat nou zo opvallend, die grille?

Mansory kennen we als een tuner die niet bepaald subtiel te werk gaat. Bij deze tuner kan het niet gek genoeg. Toch kent ook Mansory grenzen. De grote nieren van BMW vinden ze toch een stapje te ver.

Wat blijkt namelijk? Mansory heeft de BMW X7 onder handen genomen en die heeft nota bene een kleinere grille gekregen. Ze hebben de grille dus gewoon minder opvallend gemaakt. Dat zijn we niet gewend van Mansory.

We hebben nog maar twee plaatjes, maar we zien dat ook de rest van de auto redelijk subtiel is voor Mansory-begrippen. De X7 is wel voorzien van een bodykit met brede wielkasten, twee spoilertjes aan de achterkant en vier uitlaten. Een setje Mansory-velgen mogen ook niet ontbreken.

Opmerkelijk genoeg heeft Mansory het pre-facelift model als uitgangspunt genomen voor deze renders. Dit terwijl het op de website wel wordt aangeprezen als een kit voor de X7 LCI. Blijkbaar vindt Mansory de gespleten koplampen van de gefacelifte X7 ook geen porum.

Voor degenen die alleen interesse hebben in de kleinere grille: dat gaat een beetje lastig worden. Je zult dan ook gelijk de hele Mansory-voorbumper moeten nemen. En die sluit weer aan op de bredere wielkasten. Het is dus alles of niks, in dit geval.