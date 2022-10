Eerste Porsche 992 Sport Classic van NL

Een Porsche 992 Sport Classic, hadden we die al in NL gezien, niet dus!

Die Porsche met die stickers ja! Zelf mogen we er binnenkort mee rijden (toch Porsche NL?). Maar er is iemand die al weer kans heeft gezien om zijn nieuwe 992 Sport Classic naast een 997 Sport Classic te parkeren.

Niet geheel zonder toeval. De 997 was de laatste 911 waar Porsche het Sport Classic sausje op toepaste. De 991 werd overgeslagen, maar met de 992 is het merk terug van weggeweest. En het gehele pakket is behoorlijk lekker geworden.

Feitelijk is het een 911 Turbo met achterwielaandrijving. Echter in tegenstelling tot de Turbo S levert deze Sport Classic geen 650, maar 550 pk. Standaard op iedere Sport Classic is een handbak met zeven verzetten.

De eigenaar van deze Sport Classic heeft gekozen voor een traditionele configuratie. Want hoewel je van Porsche echt wel wat mag personaliseren aan de 992 Sport Classic, is dit eerste exemplaar trouw gebleven aan het introductiemodel.

Saai? Ach, wij Nederlanders zijn over het algemeen niet zo’n spannend volkje. En deze eerste Sport Classic voor Nederlander illustreert dat perfect.

Er worden in totaal 1.250 exemplaren gemaakt van de Porsche 992 Sport Classic. Daarmee is de nieuwe een stuk minder zeldzaam in vergelijking met de 997, daarvan zijn er slechts 250 geproduceerd.

Ongetwijfeld komen er nog meer naar ons kikkerlandje. Nu maar hopen dat men er ook daadwerkelijk mee gaat rijden in plaats van verzamelen. Want zoiets op de weg tegenkomen is toch wel leuk!

Fotocredit: markwegh