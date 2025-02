BMW zag fatshaming van M5 niet aankomen

Dikke BMW jongens. Dikke BMW!

Hey, hou eens op met dat geplaag! De BMW M5 heeft al genoeg voor zijn kiezen gehad. Geen auto op het wereldwijde web heeft het de laatste tijd zo zwaar (pun intended) gehad als de BMW M5. Ja, die eeuwige grapjes maken over de viercilinder in de Mercedes-AMG C63 gaat ook een keer vervelen.

BMW M5 gewicht

Het moment dat de BMW M5 (Touring) officieel werd voorgesteld in augustus 2024 was de sedan en touring het mikpunt van spot. Ja 2.475 kg voor een M5 Touring kun je ook niet anders omschrijven dan fors.

Op internetsites, op sociale media, op YouTube. Overal werd de nieuwste generatie M5 belachelijk gemaakt. Inmiddels is de wind wel gaan liggen. En met de eerste exemplaren op kenteken zie je dat mensen zeggen; toch wel dik. En dan bedoelen ze niet het gewicht.

M-baas Frank van Meel mag even uithuilen in een interview met het Australische Carsales. Daar zegt hij dat BMW M een fout heeft gemaakt. Niet met het gewicht, maar door het gewicht al voor de onthulling bekend te maken. De auto kreeg allerlei teasers en zo werd ook de kilo’s bekend. In de weken naar de onthulling ging het nergens anders over.

Worden toekomstige BMW M’s daardoor minder zwaarlijvig? Nee, Frank van Meel zegt dat ze de communicatie anders gaan aanpakken. Oftewel, het enorme gewicht een beetje verstoppen zodat het internet minder te klagen heeft. Andere merken doen dat ook, BMW heeft daar nu een les uitgehaald. Aldus van Meel.

Wat is de mening van de Nederlander zelf? Hij vindt het maar irritant al die grappen en grollen over het gewicht. Ja maar.. het is ook echt heel zwaar hè voor een sportsedan- en touring. Gelukkig is een auto meer dan een cijfertje op papier. Met 727 pk is de nieuwste generatie M5 nog steeds heel leuk om te rijden én zorgt het hybride-systeem voor een gunstige Nederlandse prijs.