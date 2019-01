Hoe Jeremy Clarkson ooit bijna doodgeschoten werd

De inmiddels bijna 60-jaar oude Brit keert terug naar de plek waar het gebeurde.

Jeremy Clarkson is over zijn hoogtepunt heen. Dat mogen we wel stellen, de BBC lijkt het daar mee eens te zijn en ook zijn nieuwste rol in The Grand Tour zal in de niet té verre toekomst wellicht niet meer bestaan. Het hoogtepunt van Clarkson en co was de reïncarnatie van Top Gear in 2002. Een goede mix tussen ongescripte en gescripte humor die ervoor zorgde dat het meer één grote soap werd die overwegend over auto’s ging. Iedereen kent het en met de miljoenen kijkers per week zijn ook de welbekende ‘challenges’ door iedereen onthouden. Serieuze autoreviews waren het eigenlijk al jaren niet meer. Maar dat maakte niet uit.

Toch is het ‘bekende’ Top Gear niet het enige Top Gear. Net zoals dat het programma van de BBC verder ging zonder Clarkson, Hammond en May, gaat de naam Top Gear al bijna 40 jaar terug in de tijd. Het waren de jaren ’90 toen Jeremy Clarkson de fan favorite werd van het programma, wat uiteindelijk het meer humoristische format creëerde in 2002. Maar voor die tijd, 1997 om precies te zijn, gebeurde er iets waar Jeremy Clarkson tot op het heden over spreekt als een bijna-dood-ervaring.

In 1997 filmde Top Gear een autotest in Detroit (er wordt niet duidelijk welke auto). Tijdens de opnames wilde Clarkson een stukje filmen bij een verlaten treinstation. Dat was een verboden gebied, maar Jeremy wilde de mooie shots en nam het risico. ‘Some people’, zoals hij het zelf zegt tegen The Mirror, waren niet blij met het toetreden op verboden terrein. Maar het daadwerkelijke verhaal gaat dat het terrein in kwestie zeer gevaarlijk was. De politie raadde het Clarkson en de crew af om het terrein te betreden, vanwege gevaarlijke situaties omtrent gang wars. We kennen de verhalen van de Detroitse maffia, waaruit blijkt dat de Amerikaanse stad niet de meest gezellige plek is op aarde. Ondertussen al weer een tijdje geleden is onze eigen Wouter tijdens één van de edities van de Detroit Motor Show, gaan kijken naar de ongure kant van de stad. Een video daarover check je hier, zodat je even de sfeer kunt proeven. Clarkson en de crew zijn er op de harde manier achter gekomen, toen er door gevaarlijke bendefiguren een pistool tegen de presentator zijn hoofd zette. Om even te bewijzen dat hij écht op de verkeerde plek is beland. Begrijpelijk schokkend.

Het maakt dan ook indruk dat Clarkson met The Grand Tour afgelopen week terug is gegaan naar de plek om een film op te nemen voor het nieuwe seizoen. Motor City en de plek waar Jeremy destijds wilde filmen, is een mooi canvas voor een dikke Amerikaanse muscle-film. Met een Ford Mustang RTR, Dodge Challenger Demon en een Hennessey Camaro Exorcist wordt het nieuwe seizoen afgetrapt. Dat seizoen begint op 18 januari en wordt ‘uitgezonden’ via Amazon Prime. Een nieuw aspect is dat je zelf kunt meespelen in de interactieve Grand Tour Game. Een trailer van het nieuwe seizoen check je hier.