24-jarige ‘autohandelaar’ wil GT2 RS verkopen, blijkt oplichter

En dat heeft een hardwerkende heer een hoop geld gekost.

De Porsche 911 GT2 RS lijkt een schot in de roos te zijn voor Nederland. Er rijden er al tientallen rond, allemaal met een flink prijskaartje. Van Porsche mag je 355.000 euro aftikken, maar met de nodige opties kan dit aantal oplopen tot over de vier ton. Exclusief spul dus: om het nog exclusiever te maken beperkt Porsche het productieaantal tot 1.000 exemplaren. Als je er eentje wilt, moet je een order plaatsen bij Porsche zelf. Maar ondertussen zijn de orderboeken vol en moet je de occasionmarkt in. En die rekenen geen stuntprijzen.

Zoals er dan wel vaker gebeurt, verkopen mensen hun order. Maar er zitten veel haken en ogen aan een dergelijk aanbod. Dat het flink mis kan gaan, vertelt een tipgever via de mail. Een autohandelaar bood de gedupeerde een order aan voor de Porsche. De handelaar zou het vuile werk doen, namelijk de auto uit het buitenland halen. Alles wat de gedupeerde moest doen was het geld naar hem overmaken en de auto werd geleverd. Maar er werd veel geld afhandig gemaakt en niks geleverd. Dat heeft het slachtoffer 335.000 euro gekost, zo meldt Dagblad van het Noorden.

Normaal zouden we nu getuigen en/of eventuele andere gedupeerden oproepen om hun innerlijke Alberto Stegeman los te laten, maar de misdaadjournalist is zelf al aan de slag geweest. De al iets oudere zaak kwam onder zijn aandacht en hij heeft een gezicht bij de handelaar gevonden. De hoofdverdachte is een 24-jarige autohandelaar uit Dalen. Er werden allerlei ongure praktijken gevonden bij de man, zo zou hij eenzelfde truc hebben uitgehaald met iPhones, ook heeft hij geprobeerd paspoortfraude te plegen.

Een grote domper voor de gedupeerden, maar de zaak is nog niet gesloten. Gisteren was er een pro-formazitting over in de rechtbank van Assen. De Dalenaar zit nog vast totdat er meer informatie duidelijk wordt over de manier van oplichting. Een eventuele vrijlating onder voorwaarden kan nog besloten worden in maart, omdat de 24-jarige man nog niet definitief schuldig is verklaard.

Image-credit: een GT2 RS in het wild, gespot door @hhitalia.