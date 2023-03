Hoe klinkt een lichtere DBX707 in de oren?

Een lichtere DBX707 klinkt eigenlijk best cool.

Auto’s worden zwaarder en zwaarder. Althans, dat lijkt zo te zijn. Relatief gezien valt het heel erg mee. Auto’s groeien ook enorm en tegenwoordig rijden we ander type auto’s (lees: crossovers). Oh, en wat dacht je van alle luxe en veiligheid die een moderne auto biedt? En dan hebben we het nog niet eens over de EU die telkens meer features eist op auto’s, waardoor ze nog zwaarder worden. Om maar te zwijgen over elektrificering en andere duurzame obesitas.

Tel alles bij elkaar op en je komt uit op een auto als de Aston Martin DBX. Het kentekengewicht van die auto is 2.245 kg. De DBX707 zit al op 2.406 kg.

Dat lijkt zwaarder, maar die eerste is een DIN-gewicht, die tweede een EU-gewicht. Hoe je het ook wendt of keert, de DBX is voor zijn soort relatief licht (genoeg concurrenten halen de tweeënhalve ton), maar het kan dus lichter.

Gewicht

Dat meldt Andy Tokley, in een interview met het Australische Car Expert. Andy is de Senior Vehicle Engineering Manager bij Aston Martin dus hij heeft er verstand van. Over de lichtere Aston Martin DBX707 laat hij het volgende weten

Natuurlijk kan ik niet echt bevestigen noch ontkennen dat er iets in de planning zit, maar het is zeker vrij eenvoudig om gewicht te verliezen. Want we zijn in eerste instantie een luxe autofabrikant en er zijn altijd een aantal voorzieningen aan boord die je niet daadwerkelijk niet nodig hebt. We hebben een lijst met dingen die eruit kunnen om zo zoveel mogelijk gewicht te reduceren. Andy Tonkey, zegt niet dat de lichtere Aston Martin DBX niet komt.

Daarbij heeft Tokley al diverse voorbeelden. Het panoramadak kan eruit, dat scheelt al meteen minimaal 25 kilogram dat ook nog eens op een verkeerde plaats zit (hoog bovenin).

Lichtere DBX707 zonder achterbank

De dak daklast kan naar 0 gebracht worden. Dat verandert niets aan het gewicht, maar wel aan de ESP (die ingesteld staat op 100 kg daklast). Ook de achterbank kan men vervangen voor twee lichtgewicht stoelen en de zonnewering kan er ook uit.

Vervolgens de motoren. Op dit moment kun je de DBX met 550 pk krijgen of de 707 pk sterke DBX707. In China is er ook versie met zescilinder lijnmotor. Komt er ook een elektrische variant of een V12? Nee! Een grote accu past niet in de bodem. Men heeft wel serieus een twaalfcilinder overwogen (Rolls-Royce levert er eentje aan in de Cullinan en Bntley in de Bentayga).

