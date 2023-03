Wat gebeurde er in VT1 en VT2 in Australië

We nemen even alles door wat er gebeurde in VT1 en VT2 in Australië.

Oh ja, de GP van Australië. Dat is vroeg opstaan. In onze voorbeschouwing van de race kun je zien dat de zowel de kwalificatie als de race om 07:00 starten. Vroeg, maar niet onmogelijk vroeg (tenzij je student bent).

Het kan zijn dat je wel vol goede moee bent begonnen aan een kop koffie en een lauwwarme bak havermout. Mocht je toch in slaap gevallen zijn, hebben we hier de samenvattingen en tijden van de VT1 en VT2 Australië voor je.

Eerste vrije training

Vannacht reden de coureurs al om 03:30 tot 04:30 hun rondjes. Mocht je een doorgewinterde F1-fan zijn, dan nog zul je het lastig gehad hebben. Er gebeurde niet bijster veel om de ogen open te houden.

Enkele redactieleden vielen dan ook op hun warme toetsenbord in slaap. Albert Park is een stratencircuit met glad asfalt. Mercedes en Red Bull kwamen goed voor de dag, mede dankzij de nieuwe onderdelen.

Ferrari en Aston hebben vooralsnog geen upgrades meegenomen. Verstappen zette de snelste tijd neer op softs, Pérez reed zijn snelste tijd op mediums. Verstappen had veel issues met zijn auto, net zoals Hamilton die van 2014 tot 2020 ook altijd had: de transmissie en achterremmen zijn nog niet top.

Uitslag VT1 GP Australië 2023:

MAX VERSTAPPEN (1:18.790) Lewis Hamilton (1:19.223) Sergio Pérez (1:19.293) Fernando Alonso (1:19.317) Charles Leclerc (1:19.378) Carlos Sainz (1:19.505) Lando Norris (1:19.536) Pierre Gasly (1:19.646) George Russell (1:19.699) Lance Strol (1:19.766) Alexander Albon (1:19.766) Oscar Piastri (1:19.777) Nico Hülkenberg (19.806) NYCK DE VRIES (1:19.933) Logan Sargeant (1:20.074) Esteban Ocon (1:20.175) Yuki Tsunoda (1:20.399) Valtteri Bottas (1:20.419) Zhou Guanyu (1:20.569) Kevin Magnussen (1:21.147)

Tweede vrije training

In de tweede vrije probeerden de teams zo snel mogelijk zovee mogelijk rondjes te rijden op de zachte band. Dit in verband me de dreigende regen. De baantemperatuur was uitermate laag: zo’n 26 graden. Dat gaat op zondag heel anders zijn, want dan is het warmer en schijnt de zon volop.

Verstappen maakte zijn snelle ronde niet af (hij ging van het gas), anders was hij waarschijnlijk de snelste geweest. Het ging halverwege regenen waardoor de tijd vervolgens niet meer verbeterd werd. Er gingen wel coureurs naar buiten om te kijken hoe de auto’s op intermediates zich gedroegen, maar dat is niet zozeer

Uitslag VT2 GP Australië 2023:

Fernando Alonso (1:18.887) Charles Leclerc (19.332) MAX VERSTAPPEN (1:19.502) George Russell (1:19.672) Carlos Sainz (1:19.695) Esteban Ocon (1:19.725) Sergio Pérez (1:20.083) Lando Norris (1:20.176) Nico Hülkenberg (1:20.194) Pierre Gsly (1:20.206) Yuki Tsunoda (1:20.220) Valtteri Bottas (1:20.312) Lewis Hamilton (1:20.323) Oscar Piastri (1:20.380) Zhou Guanyu (1:20.470) Lance Stroll (1:20.579) NYCK DE VRIES (1:20.600) Alexander Albon (1:21182) Kevin Magnussen (1:21.266)

Logan Sargeant (geen tijd)

Meer lezen? Check hier de tijden en alles dat je moet weten over de GP van Australië 2023!