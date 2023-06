Driedubbele AMG primeur, exclusief op Autoblog

Exclusief op Autoblog hebben we een driedubbele AMG primeur voor je. De CLE43, AMG GT Coupé en een zescilinder E63 AMG.

Elektrisch, hybride, zuinig. Er is een bepaalde tendens gaande, ook bij Mercedes-Benz. Logisch, de wetgeving is dermate rigoureus dat je je moet aanpassen wil je als autofabrikant relevant blijven. Maar hoe zit het dan met de AMG-versies? Blijft dat dan nog wel bestaan?

Alpina heeft de pijp aan Mathias gegeven (wordt een soort label van BMW) en het BMW ///M is nogal verwaterd met auto’s als de M235 Gran Coupe, XM en al die M pakketjes.

Driedubbele AMG primeur

Nou, Mercedes-AMG is nog springlevend en ze komen met een enorme lading aan nieuwe auto’s aan. Toevallig kwam Autobloglezer Wim ze deze ochtend tegen in Mals-Trentino in Zuid-Tirol.

Daar was de fervent Autoblog-lezer een achterwielaangedreven BMW met atmosferische boxermotor aan het besturen. Bij het nemen van de verplichte koffiepauze stonden er enkele bijzondere AMG’s van Mercedes te schitteren. Het was niet helemaal de bedoeling dat er foto’s genomen werden, maar voordat men er wat van kon zeggen, was het leed al geschied en hadden wij de foto’s al binnen!

Mercedes-AMG GT

We hebben nog nooit zulke goede afbeeldingen van de AMG GT Coupé gezien. Het is in feite een coupévariant van de Mercedes-AMG SL. Maar dat is iets tekort door de bocht. De AMG GT zal namelijk aanzienlijk sportiever, lichter en stijver zijn, meer gericht op de Porsche 911-klant, als het ware. We zien op de foto’s dat de auto centerlock-velgen heeft met daar achter keramische remschijven. Fraaie blauwe kleur ook.

Qua lijnvoering lijkt het een beelschone auto te worden. Heel erg clean, met zeer fraaie proporties. Ook is duidelijk dat de AMG GT een derde deur krijgt, wel zo praktisch. Ondanks dat de auto vrij ‘rond’ is qua vormgving, zitten er vier vierhoekige uitlaten ordinair uit de bumper te priemen. Het is en blijft een AMG.

Merceds-AMG E63

Dan de tweede, dat lijkt een dikke Mercedes-AMG E-Klasse te zijn. We weten niet 100% naar welke versie we hier kijken. Gezien de dikke bumper, grote wielen, grote remmen en gewelfde motorkap moet dit een E63 AMG zijn.

Zeker als je kijkt naar de enorme spoilerlip op de achterzijde. Die ziet er heel erg serieus uit. Goed nieuws voor mensen die allergisch zijn voor een viercilinder, de E63 krijgt de M256-zescilinder, aangevuld met elektromotoren.

Mercedes-AMG CLE

Tenslotte is daar nog de CLE. Daarvan kunnen we dus ook zeggen dat er een AMG-derivaat komt. Het is nog een beetje gissen welke AMG’s er gaan komen. De auto wordt tussen de C-Klasse en E-Klasse gepositioneerd, alhoewel de techniek gewoon van de C-Klasse komt.

Daarom gokken we erop dat dit de Mercedes-AMG CLE43 is. Dus met een 2.0 viercilinder turbo, goed voor zo’n 390 pk. De ronde uitlaten lijken weg te geven dat dit een ‘AMG-Light’ is.

Met dank aan Wim voor de foto’s!

