Hoe lang wil jij wachten op een Tesla Model 3?

Want de early adopters worden op de proef gesteld.

Zelden werd de introductie van een auto zo onder de loep gelegd als bij de Tesla Model 3. Het is De Verlosser, maar dan met een accupakket. De Model 3 is niet alleen interessant voor de Tesla-volgelingen, maar ook voor Jan Modaal. Nu is modaal een rekbaar begrip. Maar we kunnen er niet omheen: de Model 3 houdt de gemoederen bezig.

Het Amerikaanse Automotive Fleet weet te melden dat de productie nog niet op gang is. Sterker nog, het is eigenlijk best bedroevend. Tot op heden wordt slechts 20% van de beoogde Model 3 gebouwd. Dat was in het derde kwartaal van 2017. In dat kwartaal was het de bedoeling om er 1.600 te bouwen, maar dankzij problemen met de productie werden dat er 260 stuks, waarvan er 220 zijn afgeleverd aan klanten. Voor de context: er zijn dus meer Spykers gebouwd dan Tesla’s Model 3…

De productievertraging is opgelopen in zowel de assemblage-locatie in California alsmede de Gigafactory in Nevada. Het aantal geproduceerde auto’s nog eens extra laag als je bedenkt dat er meer dan een half miljoen klanten een aanbetaling hebben gedaan van 1.000 dollar. En dan komt nu het pijnlijke gedeelte. Want die lange wachttijden kunnen ervoor zorgen dat deze klanten hun interesse zullen verliezen in de Model 3.

Het Amerikaanse KBB heeft onderzoek gedaan. Van de mensen die geïnteresseerd zijn in een Model 3, blijkt tijd een bepalende factor te zijn. 35% vind de Model 3 de moeite waard als deze in een maand geleverd wordt. 8% vind drie maanden acceptabel. Nog eens 8% wil best 6 maanden wachten en 7% is bereid om een jaar te wachten op Tesla’s (potentiële) succesnummer. Opmerkelijk: 4% vindt een levertijd van 2 jaar geen probleem. Maar de trend is duidelijk te zien: hoe langer de klant moet wachten, hoe minder interesse er is. Benieuwd wat de moeder van Elon Musk daar van vindt. Nu moeten we wel een kanttekening plaatsen. In Nederland zijn wij gewend om op onze auto te wachten bij aanschaf. In Amerika rijd je vaak dezelfde dag nog weg in je nieuwe auto.

Met dank aan Andrea voor de tip!