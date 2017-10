Fernando denkt Verstappen volgend jaar aan te kunnen

En Ricciardo ook, natuurlijk. Eindelijk weer een lichtpuntje voor de Spanjaard?

Het tweede huwelijk van McLaren en Honda bleek niet een gelukkige. De afgelopen drie jaar is het team een beetje het lachtertje van het veld. Ze worden aan alle kanten voorbij gereden door (bijna) alle andere auto’s. Op circuits waar vermogen minder belangrijk is, viel op dat Stoffel en Alonso al dichterbij het middenveld kwamen en soms zelfs punten konden scoren. Dan is het duidelijk dat het niet aan het chassis ligt (of de coureurs), maar simpelweg aan gebrek aan vermogen van de motoren. Aangezien de motoren zo betrouwbaar waren als een TBS-er op proefverlof, heeft McLaren besloten na dit jaar te stoppen met de samenwerking met Honda. Honda gaat verder met Toro Rosso.

Het gaat dus McLaren-Renault worden volgend jaar. Dat is een gewaagde move, want Renault doet zelf ook mee met een eigen team met ongeveer de zelfde aspiraties: doordringen naar de top. Voor de context: Zowel Renault als McLaren hebben enorme succesjaren gekend. Alonso is dus maar wat blij dat hij volgend jaar een betere motor tot zijn beschikking krijgt. In een interview met Autosport weet de Spanjaard ons het volgende te vertellen:

We zagen in Monza, toch een power-circuit, goede prestaties van de Red Bulls. Maar Maleisië was een stap voorwaarts. Ze hebben Mercedes verslagen zonder regen, zonder andere strategie, zonder iets.” We moeten zorgen dat wij (McLaren, red.) onze taak goed uitvoeren aan het chassis. De motor kan overwinningen bezorgen, zoals Red Bull twee weken geleden aankondigde. Het chassis en de aerodynamica moeten daar volgend jaar op afgestemd zijn. Dat gaat nog een hele uitdaging worden.

Uiteraard werd er ook geïnformeerd naar de verwachtingen.

Ja, ik denk dat wel Red Bull wel kunnen uitdagen in 2018.

Dat gaat nog wat worden voor volgend jaar, als er nóg een team vooraan mee kan doen mee kan doen om de knikkers. Nu moeten we er wel bij aantekenen dat Honda het telkens beter lijkt te presteren. Natuurlijk, er is nog steeds de nodige technische malheur. Maar de weg naar boven lijkt redelijk te zijn ingezet. Met name Stoffel Vandoorne presteert niet onaardig, met twee zevende plaatsen in de laatste twee races.

