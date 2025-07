Hoe een elf jaar oud racespel het boegbeeld werd van enorme campagne

Een oud racespel waarvan je de opvolger nog steeds kan spelen, werd het boegbeeld voor een campagne en petitie waar gamers een vuist voor maken.

Als je ook maar een klein beetje bekend bent met games, zegt de serie Test Drive je waarschijnlijk wel iets. In 2005 kwam die serie met een game genaamd Test Drive Unlimited die voor vele gamers voor een revolutie zorgde. Een grote open kaart met al je droomauto’s om te racen, ontdekken of gewoon doelloos rondrijden: de ultieme vrijheid. Unlimited 2 pakte veel van die dingen en probeerde ze te verbeteren, maar dat lukte niet altijd. Vandaar ook dat Test Drive Unlimited 2 al snel in zwaar weer kwam na de release in 2011. Geen zorgen, want Ubisoft zou helpen.

The Crew

Die uitgever zou samen met veel van de mensen die het zinkende schip van de ontwikkelaars van TDU2 verlieten, een soortgelijke game uitbrengen. The Crew kwam in 2014 en bood diezelfde vrijheid, maar dan met nieuwere auto’s, meer personalisatie met deze auto’s, en een gigantische nieuwe kaart: een replica van de VS wat al direct de grootste kaart is waar een racespel zich ooit heeft afgespeeld. Even van New York naar Los Angeles rijden kan zelfs als je doorrijdt wel een half uur duren, terwijl je in Test Drive binnen een paar minuten er wel was. In 2014 een aardige revolutie.

Einde

Het zorgde ervoor dat Ubisoft die basis doorzette en in 2018 met het vervolg The Crew 2 kwam. En in 2023 kwam daar weer een vervolg van in de vorm van The Crew Motorfest. Een mooie voortzetting van de titel, maar vergeet niet waar je vandaan komt. The Crew is echt zo’n game die je naast Gran Turismo 4 in je gamekast zet, er twintig jaar niet naar omkijkt en over tien jaar weer eens in je PlayStation 3 stopt om even die nostalgie weer te proeven.

Klein probleempje: dat kan niet. Nou ja, je kan de CD-ROM (oud hè?) van The Crew wel in je PlayStation of Xbox stoppen en de game zal lanceren. Maar voorbij het startscherm kom je niet. Ubisoft lanceerde The Crew als een ‘always online’-titel. Dat houdt in dat je altijd in de grote wereld kan samenspelen met anderen, of dat nou vrienden of complete vreemdelingen zijn. Maar het betekent ook dat je elke keer dat je de game lanceert moet verbinden met de server van Ubisoft. En die uitgever speelt dan weer je vader die je kamer binnen komt stormen omdat je het licht in de badkamer hebt laten branden: ‘voor niks komt de zon op!’ Oftewel: Ubisoft richtte zich liever op The Crew 2 en Motorfest om die te laten draaien en trok de stekker uit The Crew. Letterlijk, want je kan dus nu de game niet spelen. Ook al heb je hem gekocht en ofwel in je digitale bibliotheek ofwel als CD, de verbinding met de Ubisoft-server zal niet lukken en dus zal je teruggestuurd worden naar het homescherm.

Offline

The Crew is niet de enige game die zo werkt en waarschijnlijk niet eens de eerste. En even vanuit Ubisoft gezien: het absolute merendeel speelt The Crew Motorfest, zelfs The Crew 2 wordt al een stuk minder gespeeld. De servers werkende houden voor een game die eigenlijk alleen wordt gespeeld ter nostalgie (en waar middels microtransacties geen winst meer op te maken valt), is veel moeite voor weinig winst. Maar eigenlijk ging het al mis toen het spel werd aangekondigd als ‘always online’. Want veel gamers hebben er vrede mee dat de support voor een game wordt gestopt, je kan altijd nog in je eentje spelen. Maar ook dat kan dus nu niet. Het was dus mooier geweest als The Crew een offline-modus had die nog wel werkt.

Stop Killing Games

Vandaar dat gamers nu opstaan en The Crew gebruiken als het belangrijkste voorbeeld voor de campagne en petitie Stop Killing Games. Het is eigenlijk heel simpel: je betaalt nu voor een game, maar hebt als consument niet zelf in handen wanneer een game ten einde komt. Bij The Crew heb je de game lang genoeg kunnen spelen. Maar wat nou als de studio die de server beheert failliet gaat? Dan heb je dus talloze mensen die een flinke mep geld hebben betaald voor een game en wordt (te) kort na diens release de stekker eruit getrokken: daar zit je dan. En zelfs al heeft een game een mooi leven gehad: het is nu fysiek niet mogelijk om een game als The Crew te spelen, ook al heb je er wel voor betaald.

Stop Killing Games wil dan ook middels een petitie legaliseren dat games altijd moeten kunnen blijven leven, zonder het risico dat de stekker eruit getrokken wordt. Zodat niet de uitgevers, maar jij in handen hebt wanneer je klaar bent met het spelen van deze game. De hoofden achter Stop Killing Games beweren zelfs dat dit op veel plekken in strijd is met de wetten van consumentenrechten. Je kan dan ook op hun website de petitie tekenen die pleit voor een EU-wijde wet waarin games zo ontworpen moeten worden dat ze middels een offline-modus niet afhankelijk zijn van support van de uitgever. 1,3 miljoen mensen tekenden die petitie al. Ook in het VK willen ze deze petitie aanbieden aan het parlement.

Red het gamearchief van de fanatieke gamer, zo luidt de boodschap indirect. En dat allemaal vanwege The Crew, een verrassend leuke racegame uit 2014 die we zeker hadden aangeraden om nog eens te spelen. Als het had gekund.