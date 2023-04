Nieuwe MINI Countryman is helemaal elektrisch en ‘made in Germany’

De volgende generatie Countryman komt eraan en MINI is niet te beroerd om wat informatie te delen.

Ze houden het nog wel even spannend, want ze trekken het doek nog niet volledig van de auto af. En ja, het gaat een elektrische auto worden. Bijna in elk artikel kunnen we dit tegenwoordig tikken, maar het is niet anders. Het is de eerste MINI die vanaf het begin is ontworpen voor elektrificatie. Hiernaast zal het tevens het eerste model zijn dat volledig in Duitsland wordt gemaakt. Dat moet de Engelse autoliefhebber toch een beetje pijn doen.

Specs

MINI heeft nu meer gegevens vrijgegeven. We wisten al dat de Countryman elektrisch zou worden en dus helemaal emissievrij is, daar zal Frans T blij mee zijn. In Nederland zijn de elektrische varianten behoorlijk populair, je ziet ze dan ook vrij veel rijden. Het bedrijf zegt dat elke vierde MINI tegenwoordig elektrisch is in Nederland. De Countryman is dan een mooie aanvullling voor de line-up.

De auto zal 13 centimeter in de lengte toenemen tot 429,9 cm. Ben jij lang en stoot je je hoofd altijd? Nou goed nieuws, de hoogte neemt ook toe en wel met bijna zes centimeter tot 161,3 cm.

MINI heeft medegedeeld dat de Countryman Electric 191 pk/ 140 kW levert. Daarnaast, de MINI Countryman SE ALL4 is de eerste volledig elektrische auto met vierwielaandrijving van het merk. Twee geïntegreerde aandrijfeenheden op de voor- en achteras genereren samen een vermogen van 230 kW/313 pk. Dit is inclusief een tijdelijke boost. De batterijcapaciteit komt op 64,7 kWh. De grote MINI komt met een bereik van ongeveer 450 kilometer, wat best schappelijk is.

Zeker als je bedenkt wat de actieradius is van de huidige elektrische MINI de MINI Electric is, is dit wel erg welkom. Om even terug te halen: de driedeurs MINI moet het doen met een accu van 32,6 kwh, met een WLTP van 225 km.

Volgende generatie MINI Countryman

De Countryman zal ook nog wel geleverd worden met een brandstofmotor. Je hebt dus wat te kiezen. De auto zal sowieso een stukje groter zijn en komt met meer technologie in vergelijking met het oude model. Hierdoor moet het model beter kunnen concurreren met andere auto’s, zoals de Volvo XC40 en de BMW iX1. De BMW komt overigens uit dezelfde fabriek en verwacht wordt dat het dezelfde aandrijflijn zal delen.

De auto gaat dus gebouwd worden in Duitsland. Aan het einde van 2023 gaat dit gebeuren in de fabriek in Leipzig. Op de MINI zal dus ‘Made in Germany’ komen te staan. En dat is wel jammer, want de oude Countryman werd gemaakt in ons land.

De Countryman moet straks nog steeds sturen als een MINI. Ongeacht of het model elektrisch is of niet. Nu was de Countryman al niet het meest lichtvoetige model qua sturen, dus een accupakket erbij kan ook nog wel.

Fabriek

Het doel van de BMW Group is om volledig elektrisch te worden. Daarvoor heb je natuurlijk een hypermoderne fabriek nodig. Die is er. Tevens komen de hoogvoltage-accu’s voor de volledig elektrische MINI Countryman uit de eigen productiefaciliteiten van de fabriek. Hiervoor investeert BMW behoorlijk. Voor het jaar 2024 komen er acht productielijnen bij en doet het merk een investering van 800 miljoen euro. Hiervoor zijn ook meer handjes nodig. Het merk zoekt meer dan duizend nieuwe medewerkers.

De productie van de auto’s moet zo energieneutraal mogelijk gedaan worden. Daarom staan er onder andere vier windturbines van 190 meter hoog, die op het fabrieksterrein staan, en genereren een deel van de energie. Tevens is de productie zo milieuvriendelijk als het kan. Denk bijvoorbeeld aan het weglaten van decoratieve elementen in het exterieur en interieur en de fabricage van de gegoten lichtmetalen velgen van tot wel 70 procent gerecycled aluminium.

De MINI Countryman moet dus, als grootste model van het merk, een nieuw tijdperk aankondigen. Andere modellen zullen deze route snel volgen en we rijden straks allemaal in elektrische MINI’s.

Dit artikel is aangevuld met nieuwe informatie op 5 april 2023