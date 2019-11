Hoe uniek wordt jouw Aston Martin DBX?

Je kan namelijk genoeg kiezen op de corpulente Britse sport-SUV.

De succesformule van een SUV toevoegen aan je gamma dringt door. SUV’s zijn heet en een goede manier om brood op een noodlottige plank te zetten. Bij Aston Martin mogen we spreken van een ietwat noodlottige plank. Het merk heeft grote plannen. Om die plannen te realiseren, moet er een melkkoe komen. Die is er nu in de vorm van de DBX. Na eindeloos plagen en stukje bij beetje info onthullen, is hij er dan eindelijk. Zoals altijd weet een SUV de meningen te verdelen, maar het moet gezegd worden: zo op het oog lijkt het alsof de auto de Aston Martin-huisstijl beter omarmt dan hoe rivalen dat doen.

De Mercedes-V8 met 550 pk is vandaag even niet belangrijk. De styling maar deels. De configurator staat namelijk live en dus kun je jezelf begeven in een virtuele Aston Martin dealer. Als je nou zelf even een cappuccinootje maakt, dan lijkt het er echt op. Dus, wat kan je allemaal kiezen?

Nogal veel. Aston Martin gaat diep in het aan kunnen passen van je configuratie. Als je alleen een kleurtje erop gooit en op ‘bestellen’ drukt, doe je het personalisatieteam enorm teniet. Even in het kort (een poging in ieder geval): het begint bij een voorgeselecteerd pakket. In een door Aston Martin bepaald thema krijg je dan alles wat bij elkaar past. Maar het leukste is om zelf aan de slag te gaan.

Ondergetekende heeft dit model even ter illustratie gebruikt. Een knalgouden DBX is niet perse mijn smaak, maar het toont wel aan dat het niet blijft bij saaie tinten. Reken je de exclusieve tinten van Q mee, dan kom je uit op 48 kleuren, en het is niet alleen maar grijs en wit. Nee, kleuren als Cosmos Orange, Kermit Green of, zoals hierboven geïllustreerd, Gold Saffron. Verder kun je aan de buitenkant de sierlijsten, bumpers, velgen, kleine details als de Aston Martin-letters op de achterkant en luchtgaten in het chroom of zwart uit laten voeren. En, voor degene die van hun DBX een werkpaard willen maken: een heuse trekhaak!

In het interieur gaat het feestje verder. Wederom heb ik gekozen voor een extreme Superman meets Ivory-spec die ik absoluut niet in het echt zou kiezen, maar ter illustratie is het een geinige combinatie. Dat kun je dus. Samen met een andere kleur middenconsole, dakhemel en stoelen in aparte kleuren, meekleurende of apart gekleurde vloermatten en verschillende manieren hoe je de stiksels op je stoel wil.

Kortom: heul veul. Je kunt het beste zelf even pielen met de configurator via deze link. Wat het resultaat van je pielerij gaat kosten, kunnen we later pas bekend maken.