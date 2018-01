Deze aandrijflijnen waren het populairst in 2017

Zoals de zoon van Annie de Rooij zou zeggen: je raadt het nooit!

Wij Hollanders zijn een progressief volk. Wij denken aan het milieu en ons nageslacht. Daar investeren we veel geld, tijd en ontwikkeling in. Zeker als het gaat om mobiliteit maakt (vul Tweede Kamerpartij naar keuze in) zich hard om te zorgen dat dat zo duurzaam mogelijk is.

Vergeeft u mij de flauwe intro. Maar als het gaat om mobiliteit moet het vooral betaalbaar zijn, zoveel is duidelijk. Jarenlang waren er schrikbarend slecht gekozen bijtellingsregels die een enorme wissel trokken op de automarkt. Er werd gesmeten met subsidies. Dat is op zich niet erg, maar dat gebeurde op auto’s die in werkelijkheid tussen de 1 op 6 en 1 op 8 lopen. Dat haalt een gemiddelde Amerikaan uit de jaren ’80 ook nog wel. Omdat het milieu door deze auto’s te zwaar belast werd de overheid miljoenen aan inkomsten misliep, zijn de regels weer teruggedraaid. Nu betaalt iedereen veel. Heeft dit zijn uitwerking gehad op het type auto dat men koopt?

Jazeker! Zoals wij weten zijn de verkopen van 2017 (414.538 stuks) iets toegenomen ten opzichte van 2016 (382.515). Dat is een stijging van 8,4 %. Daarvan is het grootste gedeelte een auto met benzinemotor: 311.049. Dat is een stijging van 13,2%. Na Dieselgate en andere eventuele schandalen zou je denken dat de verkoop van diesel drastisch is afgenomen. Dat blijkt niet het geval te zijn. De diesel is nog exact even populair als voorheen. 72.320 van de in 2017 verkochte auto’s had een dieselmotor onder de kap.

Dan het eerste goede nieuws. De hybride wordt populairder. We hebben het dan over de reguliere variant. Daar werden er 17.653 van verkocht, 60% meer dan vorig jaar. Dat zijn auto’s als de Kia Niro en hopelijk de Lexus LC500h. Hoe doet de volledig elektrische auto het dan eigenlijk in Nederland? Verrassend goed, althans, in procenten. De stijging was bijna 100%! In absolute aantallen valt dat heel erg mee: 7.960 auto’s waren voorzien van enkel een elektromotor.

Dan komen we nu aan bij een cijfer wat de verantwoordelijke ministers en staatssecretarissen eens even goed moeten bestuderen. De plugin Hybride, de auto waarbij het zuipgedrag variabeler is dan dat van David Hasselhoff, liet een stevige min noteren. In 2017 werden er slechts 1.153 PHEV’s op kenteken gezegd. Dat is schandalig laag. Voor de goede context, dat is bijna 94% minder dan in 2016 (18.653). Het is een beetje krom, maar je zou kunnen stellen dat van de PHEV-rijders slechts 6 procent daadwerkelijk er echt voor kiest en de rest financiële motieven heeft gehad. Wie had dat van te voren kunnen bedenken? Oh, ja, onze eigen Sacha, in 2007. (via: aumacon)

Fotocredit: @Wouter tijdens deze epische rijtest.